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Факти / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Формула-1: Серхіо Перес виграв Гран-прі Сахіра

На 16-му етапі перегонів Формули-1 Гран-прі Сахіра переміг мексиканський пілот Racing Point Серхіо Перес. Для нього це перша перемога у кар’єрі.

Другим фінішував Естебан Окон (Renault), третім – Ленс Стролл (Racing Point).

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Перегони проходили на Міжнародному автодромі Бахрейну.

Серхио Перес

Фото: Getty Іmages

Формула-1 опублікувала склади команд на сезон-2021

За місяць до кінця 2020 року майже всі місця на сезон-2021 у Формулі-1 вже зайняті. Досі без контракту чинний чемпіон королівських гонок британець Льюїс Гемілтон. Також вакантними залишаються місця других пілотів у командах Red Bull та AlphaTauri.

Відомо, що за Haas у наступному сезоні виступатимуть син Міхаеля Шумахера Мік та росіянин Микита Мазепін.

Фото: Getty Images

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