16 родичів Марадони претендують на його статки в $50 млн

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, який нещодавно помер у віці 60 років, не залишив заповіту.

Про це з посиланням на свої джерела пишуть ЗМІ і уточнюють, що на частки в спадщині претендують 16 осіб, зокрема п’ятеро його законних дітей.

Крім них, до процесу приєдналися семеро дітей Марадони, народжені поза шлюбом (деяких з них він ніколи не бачив) і чотири з п’яти його сестер.

Повідомлялося, що в 2012 році Марадона підписав заповіт, але пізніше скасував його.

Згідно з судовими документами, його активи включають готівкові гроші в Швейцарії, Дубаї та Буенос-Айресі, нерухомість в різних куточках світу і парк розкішних автомобілів.

Крім того, кошти від рекламних контрактів з великими брендами, зокрема Puma і Coca-Cola, залишилися на рахунках Марадони.

Загалом його статки оцінюються в майже $49 млн.

Аргентинський закон забороняє позбавлення дітей спадщини і вимагає, щоб всі отримували рівні частки.

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Смерть Марадони

Марадона помер 25 листопада у віці 60 років у своєму будинку в Аргентині.

Причиною смерті став гострий набряк легенів через хронічну серцеву недостатність, яка загострилася.

Марадона боровся з алкогольними та наркозалежностями.