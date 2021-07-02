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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Великобритания — друг Украины: посольство о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020

Збірна України

3 июля состоится матч Англия — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2020. Последний раз обе команды встречались на европейских чемпионатах во время Евро-2012 в Донецке.

О последней встрече украинцев и англичан напомнило посольство Великобритании накануне завтрашнего
поединка.

— В тот день после очень напряженной игры Англия вышла победителем в 1/2 финала Евро-2012 благодаря голу Уэйна Руни, — отмечают в посольстве.

В дипведомстве надеются, что сборная Украины сможет вскоре снова играть на подконтрольном Украины Донецке, а потом поехать в послесезонной отпуск в украинский Крым.

В то же время в ведомстве отметили, что Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.

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29 июня сборная Украины победив команду Швеции со счетом 2:1, вышла в 1/4 финала Евро-2020.

3 июля в Риме состоится матч желто-синих со сборной Англии, которая обыграла Германию в 1/8 финала чемпионата Европы.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с таблицей и расписанием матчей Евро-2020.

Источник: Посольство

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