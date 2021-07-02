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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Велика Британія – друг України: посольство про майбутній матч 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України

3 липня відбудеться матч Англія – Україна у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Востаннє обидві команди зустрічалися на європейських чемпіонатах під час Євро-2012 у Донецьку.

Про останню зустріч українців та англійців нагадало посольство Великої Британії напередодні завтрішнього
поєдинку.

– У той день після дуже напруженої гри Англія вийшла переможцем до 1/2 фіналу Євро-2012 завдяки голу Уейна Руні, – зауважують в посольстві.

У дипвідомстві сподіваються, що збірна України зможе незабаром знову грати на підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму.

Водночас у відомстві наголосили, що Велика Британія є партнером, другом та прихильником України у сферах безпеки, реформ та розвитку.

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29 червня збірна України перемігши команду Швеції з рахунком 2:1, вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

3 липня у Римі відбудеться матч жовто-синіх зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з таблицею та розкладом матчів Євро-2020.

Джерело: Посольство

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