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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Артем Беседин пожелал команде удачи в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии

Артем Беседин

Травмированный форвард сборной Украины Артем Беседин пожелал успеха желто-синим в матче с Англией.

Беседин восстанавливается от травмы, полученной в матче со Швецией.

— Ребята! Удачи вам сегодня, я уверен, что игра и результат будут достойным. Спасибо всем за поддержку, — написал Беседин.

 

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Допис, поширений Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

Ранее Беседин отмечал, что вылечится, вернется сильнее и постарается в будущем помочь сборной.

29 июня Артем Беседин в результате столкновения с защитником Швеции повредил сразу несколько мышц ноги. Как сообщили врачи, на восстановление понадобится около полугода.

Подробнее о травме Артема Беседина на Фактах ICTV.

Матч 1/4 финала Англия — Украина состоится сегодня, 3 июля в Риме. Начало встречи — в 22:00.

Фото: УНИАН

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