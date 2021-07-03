Артем Беседин пожелал команде удачи в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии

Травмированный форвард сборной Украины Артем Беседин пожелал успеха желто-синим в матче с Англией.

Беседин восстанавливается от травмы, полученной в матче со Швецией.

— Ребята! Удачи вам сегодня, я уверен, что игра и результат будут достойным. Спасибо всем за поддержку, — написал Беседин.

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Ранее Беседин отмечал, что вылечится, вернется сильнее и постарается в будущем помочь сборной.

29 июня Артем Беседин в результате столкновения с защитником Швеции повредил сразу несколько мышц ноги. Как сообщили врачи, на восстановление понадобится около полугода.

Подробнее о травме Артема Беседина на Фактах ICTV.

Матч 1/4 финала Англия — Украина состоится сегодня, 3 июля в Риме. Начало встречи — в 22:00.