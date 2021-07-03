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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Артем Бесєдін побажав команді удачі в матчі чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії

Артем Беседин

Травмований форвард збірної України Артем Бесєдін побажав успіху жовто-синім у матчі з Англією.

Бесєдін відновлюється від жахливої травми, отриманої в матчі зі Швецією.

– Хлопці! Удачі вам сьогодні, я впевнений, що гра і результат будуть гідним. Спасибі всім за підтримку, – написав Бесєдін.

 

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Допис, поширений Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

Раніше Бєсєдін наголошував, що вилікується, повернеться сильнішим та постарається в майбутньому допомогти збірній.

29 червня Артем Бесєдін внаслідок зіткнення із захисником Швеції пошкодив одразу кілька м’язів ноги. Як повідомили лікарі, на відновлення знадобиться близько півроку.

Детальніше про травму Артема Бесєдіна на Фактах ICTV.

Матч 1/4 фіналу Англія – Україна відбудеться сьогодні, 3 липня в Римі. Початок зустрічі – о 22:00.

Фото: УНІАН

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