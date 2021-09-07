Головні скандали та досягнення: чим запам’яталася Паралімпіада-2020

Літні Паралімпійські ігри-2020 у Токіо завершилися у неділю, 5 вересня. Фінальним акордом змагань стало яскраве танцювальне шоу, в якому взяли участь люди з обмеженими можливостями.

Церемонія закриття, як і відкриття, відгриміла без глядачів на трибунах через пандемію коронавірусу.

За словами президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонса, Ігри в Токіо мали історичні масштаби.

— На них був продемонстрований фантастичний спорт, у всіх можливих видах спорту були побиті рекорди. Це доводить, що паралімпійський рух сьогодні сильніше, ніж коли б то не було раніше, – підкреслив він.

У параді атлетів взяли участь 162 збірні, зокрема і команда біженців. Чимало спортсменів змушені були залишити Токіо майже відразу після фінальних змагань у видах спорту, які вони представляли. Це сталося за аналогом із Олімпіадою-2020 і знову через карантинні вимоги.

Як виступила Україна на Паралімпіаді-2020?

За підсумками змагань наші паралімпійці посіли шосте місце за загальною кількістю медалей, здобувши 98 нагород, зокрема: 24 золоті медалі, 47 срібних і 37 бронзових.

Українська паралімпійська збірна брала участь у 15 видах спорту, і виборола нагороди у десяти із них.

Найбільшу кількість медалей українські спортсмени вибороли у плаванні та легкій атлетиці – 43 та 24 медалі відповідно.

Для української збірної Паралімпіада у Токіо стала другою за результативністю. Найуспішнішою для України була Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро 2016 року – 117 медалей та третє місце в загальному заліку.

Найтитулованіший спортсмен Паралімпіади-2020

Український паралімпієць Максим Крипак вписав своє ім’я в історію цих змагань, ставши найтитулованішим спортсменом Паралімпіади у Токіо.

Український плавець виборов сім медалей, із яких – п’ять золотих, одна срібна й одна бронзова.

Загалом Крипак виборов уже 15 медалей на Паралімпіадах, з яких десять золотого ґатунку. Він п’ятиразовий чемпіон світу та десятиразовий чемпіон Європи.

Відмова Цвєтова від фото з росіянами

Окрім величезної кількості нагород українські паралімпійці відзначилися і своєю громадянською позицією. Мова йде про легкоатлета Ігоря Цвєтова, який фінішував другим у забігу на 100 метрів у класі Т35. Інші два призові місця дісталися представникам ПКР.

Під час офіційної церемонії вручення нагород на п’єдесталі українець відмовився фотографуватися для протокольного фото із росіянами.

— Хтось бачить у цьому неповагу до конкурентів, а хтось повагу до України. Кожному своє. З Україною у серці, – написав Цвєтов на своїй сторінці у Facebook.

Українські користувачі захоплено дякували Цвєтову за його позицію та усіляко підтримали у коментарях.

Пізніше у Міжнародному паралімпійському комітеті прокоментували інцидент із відмовою у спільному фото. Там зазначили, що Цвєтов мав право не ставати поруч із росіянами, адже ті були без масок.

Гнів малазійців

Гучним скандалом завершився сьомий день Паралімпійських ігор, коли організаторам довелося перерозподіляти медалі в чоловічому штовханні ядра.

Паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії. Друге місце посів українець Максим Коваль, третє теж в українця Олександра Ярового.

Відразу після завершення змагань українська та грецька команди подали протест. Виявилося що Золкефлі порушив правила, не прийшовши вчасно в кімнату очікування перед стартом. Це і послужило дискваліфікацією

Гнівом вибухнула ледь не вся Малайзія, яка атакувала сторінки МПК у соціальних мережах, українського паралімпійського комітету та міністра спорту України Вадима Гутцайта.

У трендах малазійського сегмента Twitter на першому місці була Україна.

Під роздачу потрапив навіть колишній воротар київського Динамо та збірної України Максим Коваль, якого малайзійці переплутали з легкоатлетом. Вони писали під постами в Instagram українського футболіста гнівні коментарі.

Де відбудеться наступна Паралімпіада?

Наступні літні Олімпійські та Паралімпійські ігри відбудуться у 2024 році у Парижі. Столицею Олімпіади та Паралімпіади у 2028 році стане Лос-Анджелес.

Під час церемонії закриття Ігор у Токіо глядачам показали комп’ютерну анімацію, як на Ейфелевій вежі розвивається величезний прапор паралімпійського руху.