На ЧМ-2023 по дзюдо выгнали с трибун зрителей с георгиевскими лентами

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре сообщили, что отстранили от посещения соревнований зрителей, которые пришли на трибуны с георгиевскими лентами.

Об этом сообщило издание Inside the Games со ссылкой на слова организаторов.

В Международной федерации дзюдо (IJF) объяснили, что идентифицировали людей с лентами и заверили, что после их отказа снять эти атрибуты их в дальнейшем не будут допускать к посещению соревнований.

Фото трех зрителей с георгиевскими лентами появились в сети 8 мая. Это произошло на второй день после старта чемпионата мира в катарской Дохе.

На снимок лиц с георгиевскими лентами обратили внимание украинские спортсмены. В частности, скелетонист Владислав Гераскевич написал в Twitter, что на ЧМ по дзюдо можно заметить таких людей с промытыми мозгами, нацепивших на себя элемент боевых знамен Нацгвардии РФ.

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship.

At these competitions we can see in the stands such “brainwashed” people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves.

— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 8, 2023