На ЧМ-2023 по дзюдо выгнали с трибун зрителей с георгиевскими лентами

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре сообщили, что отстранили от посещения соревнований зрителей, которые пришли на трибуны с георгиевскими лентами.

Об этом сообщило издание Inside the Games со ссылкой на слова организаторов.

В Международной федерации дзюдо (IJF) объяснили, что идентифицировали людей с лентами и заверили, что после их отказа снять эти атрибуты их в дальнейшем не будут допускать к посещению соревнований.

— Они были зрителями, их попросили убрать вещи, но они не захотели. Поэтому они были выведены с площадки и им не будет разрешено вернуться, — рассказал представитель IJF в интервью изданию.

Фото трех зрителей с георгиевскими лентами появились в сети 8 мая. Это произошло на второй день после старта чемпионата мира в катарской Дохе.

На снимок лиц с георгиевскими лентами обратили внимание украинские спортсмены. В частности, скелетонист Владислав Гераскевич написал в Twitter, что на ЧМ по дзюдо можно заметить таких людей с промытыми мозгами, нацепивших на себя элемент боевых знамен Нацгвардии РФ.

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship. At these competitions we can see in the stands such “brainwashed” people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves. pic.twitter.com/bXtIdiSeWy — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 8, 2023

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк тоже прокомментировал инцидент.

— “Спорт вне политики”, скажет вам эта руснявая семейка, которая с георгиевской лентой на груди болеет за “нейтральных” спортсменов на ЧМ по дзюдо в Катаре, — написал Беленюк в Telegram.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо в Катаре проходит без участия украинских спортсменов. Сборная Украины приняла решение о бойкоте турнира после решения допустить к нему атлетов из России и Беларуси.

Источник: Inside the Games

Фото: IJF

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