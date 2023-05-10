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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На ЧМ-2023 по дзюдо выгнали с трибун зрителей с георгиевскими лентами

На ЧМ-2023 по дзюдо выгнали с трибун зрителей с георгиевскими лентами

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре сообщили, что отстранили от посещения соревнований зрителей, которые пришли на трибуны с георгиевскими лентами.

Об этом сообщило издание Inside the Games со ссылкой на слова организаторов.

В Международной федерации дзюдо (IJF) объяснили, что идентифицировали людей с лентами и заверили, что после их отказа снять эти атрибуты их в дальнейшем не будут допускать к посещению соревнований.

— Они были зрителями, их попросили убрать вещи, но они не захотели. Поэтому они были выведены с площадки и им не будет разрешено вернуться, — рассказал представитель IJF в интервью изданию.

Фото трех зрителей с георгиевскими лентами появились в сети 8 мая. Это произошло на второй день после старта чемпионата мира в катарской Дохе.

На снимок лиц с георгиевскими лентами обратили внимание украинские спортсмены. В частности, скелетонист Владислав Гераскевич написал в Twitter, что на ЧМ по дзюдо можно заметить таких людей с промытыми мозгами, нацепивших на себя элемент боевых знамен Нацгвардии РФ.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк тоже прокомментировал инцидент.

— “Спорт вне политики”, скажет вам эта руснявая семейка, которая с георгиевской лентой на груди болеет за “нейтральных” спортсменов на ЧМ по дзюдо в Катаре, — написал Беленюк в Telegram.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо в Катаре проходит без участия украинских спортсменов. Сборная Украины приняла решение о бойкоте турнира после решения допустить к нему атлетов из России и Беларуси.

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Источник: Inside the Games

Фото: IJF

Георгиевская лента, Дзюдо, Жан Беленюк, Катар, Россия
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