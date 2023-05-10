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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На ЧС-2023 з дзюдо вигнали з трибун глядачів із георгіївськими стрічками

На ЧС-2023 з дзюдо вигнали з трибун глядачів із георгіївськими стрічками

Організатори чемпіонату світу з дзюдо у Катарі повідомили, що відсторонили від відвідування змагань глядачів, які прийшли на трибуни з георгіївськими стрічками.

Про це повідомило видання Inside the Games з посиланням на слова організаторів.

У Міжнародній федерації дзюдо (IJF) пояснили, що ідентифікували людей зі стрічками та запевнили, що після їхньої відмови зняти ці атрибути їх надалі не допускатимуть до відвідування змагань.

— Вони були глядачами, їх попросили прибрати речі, але вони не захотіли. Тому вони були виведені з майданчика і їм не буде дозволено повернутися, – розповів представник IJF в інтерв’ю виданню.

Фото трьох глядачів з георгіївськими стрічками з’явилися в мережі 8 травня. Це сталося на другий день після старту чемпіонату світу в катарській Досі.

На знімок осіб із георгіївськими стрічками звернули увагу українські спортсмени. Зокрема, скелетоніст Владислав Гераскевич написав у Twitter, що на ЧС з дзюдо можна помітити таких людей з промитими мізками, що начепили на себе елемент бойових стягів Нацгвардії РФ.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк теж прокоментував інцидент.

— “Спорт поза політикою”, скаже вам ця руснява сімейка, яка з георгіївською стрічкою на грудях вболіває за “нейтральних” спортсменів на ЧС з дзюдо в Катарі, — написав Беленюк у Telegram.

Нагадаємо, чемпіонат світу з дзюдо у Катарі відбувається без участі українських спортсменів. Збірна України ухвалила рішення про бойкот турніру після рішення допустити до нього атлетів із Росії та Білорусі.

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Джерело: Inside the Games

Фото: IJF

Георгіївська стрічка, Дзюдо, Жан Беленюк, Катар, Росія
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