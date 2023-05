На ЧС-2023 з дзюдо вигнали з трибун глядачів із георгіївськими стрічками

Організатори чемпіонату світу з дзюдо у Катарі повідомили, що відсторонили від відвідування змагань глядачів, які прийшли на трибуни з георгіївськими стрічками.

Про це повідомило видання Inside the Games з посиланням на слова організаторів.

У Міжнародній федерації дзюдо (IJF) пояснили, що ідентифікували людей зі стрічками та запевнили, що після їхньої відмови зняти ці атрибути їх надалі не допускатимуть до відвідування змагань.

Фото трьох глядачів з георгіївськими стрічками з’явилися в мережі 8 травня. Це сталося на другий день після старту чемпіонату світу в катарській Досі.

На знімок осіб із георгіївськими стрічками звернули увагу українські спортсмени. Зокрема, скелетоніст Владислав Гераскевич написав у Twitter, що на ЧС з дзюдо можна помітити таких людей з промитими мізками, що начепили на себе елемент бойових стягів Нацгвардії РФ.

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship.

At these competitions we can see in the stands such “brainwashed” people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves.

pic.twitter.com/bXtIdiSeWy

— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 8, 2023