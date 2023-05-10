На ЧС-2023 з дзюдо вигнали з трибун глядачів із георгіївськими стрічками

Організатори чемпіонату світу з дзюдо у Катарі повідомили, що відсторонили від відвідування змагань глядачів, які прийшли на трибуни з георгіївськими стрічками.

Про це повідомило видання Inside the Games з посиланням на слова організаторів.

У Міжнародній федерації дзюдо (IJF) пояснили, що ідентифікували людей зі стрічками та запевнили, що після їхньої відмови зняти ці атрибути їх надалі не допускатимуть до відвідування змагань.

— Вони були глядачами, їх попросили прибрати речі, але вони не захотіли. Тому вони були виведені з майданчика і їм не буде дозволено повернутися, – розповів представник IJF в інтерв’ю виданню.

Фото трьох глядачів з георгіївськими стрічками з’явилися в мережі 8 травня. Це сталося на другий день після старту чемпіонату світу в катарській Досі.

На знімок осіб із георгіївськими стрічками звернули увагу українські спортсмени. Зокрема, скелетоніст Владислав Гераскевич написав у Twitter, що на ЧС з дзюдо можна помітити таких людей з промитими мізками, що начепили на себе елемент бойових стягів Нацгвардії РФ.

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship. At these competitions we can see in the stands such “brainwashed” people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves. pic.twitter.com/bXtIdiSeWy — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 8, 2023

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк теж прокоментував інцидент.

— “Спорт поза політикою”, скаже вам ця руснява сімейка, яка з георгіївською стрічкою на грудях вболіває за “нейтральних” спортсменів на ЧС з дзюдо в Катарі, — написав Беленюк у Telegram.

Нагадаємо, чемпіонат світу з дзюдо у Катарі відбувається без участі українських спортсменів. Збірна України ухвалила рішення про бойкот турніру після рішення допустити до нього атлетів із Росії та Білорусі.

Джерело: Inside the Games

Фото: IJF

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