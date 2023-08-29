Промоутер Усика оценил вероятность успеха апелляции команды Дюбуа

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк не верит, что апелляция команды британца Даниэля Дюбуа будет иметь влияние на результат боя во Вроцлаве.

– Ноль процентов или неудовлетворительная вероятность успеха, — сказал Красюк в интервью Sky Sports, отвечая на вопрос о вероятности успешной апелляции команда Дюбуа.

Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде и сохранил титулы и чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBA Super, WBO в супертяжелом весе.

В начале пятого раунда британец ударил украинца в пах. Рефери засчитал его как удар ниже пояса и дал пять минут Усику на восстановление.

Команда Дюбуа считает, что удар был в рамках правил. Промоутер британца Фрэнк Уоррен планирует обжаловать результат в WBA, надеясь получить матч-реванш или отменить результат боя, поскольку Дюбуа был обязательным претендентом по версии WBA.

29 августа Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила свой вердикт по итогам боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа относительно скандального эпизода в пятом раунде. Там акцентировали на правильном решении рефери на ринге в спорном эпизоде.

Источник : Boxing Scene

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