Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком — инсайдеры слили текст

Промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен рассказал, что они подали апелляцию на поединок Усик — Дюбуа, в котором британец проиграл техническим нокаутом.

Команда Дюбуа считает, что в пятом раунде британец отправил Усика в нокдаун, хотя рефери зафиксировал удар ниже пояса.

— Мы завершили работу и подали апелляцию. Теперь WBA должна ее рассмотреть. В худшем случае, думаю, они объявят реванш, — сказал Уоррен.

Впоследствии инсайдер Дэн Рафаэль обнародовал часть текста апелляции, где, по мнению Дюбуа и его команды, судья должен был начать отсчет в скандальном эпизоде, а Усик не успел бы оправиться за 10 секунд, что привело бы к нокауту.

Инсайдер указал, что “бред Уоррена начинается с пункта 2 апелляции, где делается нелепое предположение, что Усик не поднялся бы, если бы рефери признал, что это был легальный удар в корпус от Дюбуа (чего не было)”.

— Примерно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар по корпусу, который отправил Усика на канвас, и, пожалуй, сделал Даниэля чемпионом в супертяжелом весе. Однако Пабон ошибочно решил, что этот удар был ниже. Вместо нокаута Усику было предоставлено длительное время на восстановление, которое позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить бой, — говорится в апелляции.

В пятом раунде боя Усик — Дюбуа британец ударил украинца в пах. Рефери засчитал его как удар ниже пояса и дал пять минут Усику на восстановление. Команда Дюбуа считает, что удар был в рамках правил.

29 августа WBA объявила вердикт по итогам боя между Усиком и Дюбуа относительно эпизода в пятом раунде. Там акцентировали на правильном решении рефери на ринге в спорном эпизоде.

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