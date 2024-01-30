Канада будет оспаривать решение отдать россиянам бронзу Олимпиады-2022 после бана Валиевой

Несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой по делу об употреблении допинга, Международный союз конькобежцев (ISU) решил присудить команде ОКР бронзовые медали Олимпийских игр-2022 в фигурном катании.

Новыми олимпийскими чемпионами в команде стали США, а японцы вместо бронзы получат серебро. Россияне, у которых аннулировали результаты Валиевой, опередили на одно очко Канаду, которая осталась на четвертом месте.

Канада возмущена решением ISU

Федерация фигурного катания Канады отреагировала на решение ISU и заявила, что крайне разочарована.

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— Федерация фигурного катания Канады категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения, — говорится в заявлении.

Skate Canada’s response to @ISU_Figure‘s statement regarding the awarding of medals for the #Beijing2022 Olympic Games Figure Skating Team Competition pic.twitter.com/POBKbhny7A — Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) January 30, 2024

В Канаде обращают внимание на то, что ISU в своем решении не применяет правило, в котором указано, что “конкуренты, которые закончили соревнования на более низких местах, чем дисквалифицированный конкурент, поднимутся”.

Издание Associated Press пишет, что Федерация фигурного катания Канады, вероятно, может обжаловать решение ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В заявлении Федерация фигурного катания Канады приветствовала решение о дисквалификации Валиевой, которое, как указывается, подчеркивает важность строгих антидопинговых правил и необходимость постоянного внимания к защите честности в фигурном катании и всех видах спорта.

Апелляция Канады в суд в Лозанне может продлить рассмотрение дела еще примерно на год.

Это может отсрочить награждение спортсменов медалями, которое не состоялось в Пекине из-за того, что подробности положительного допинг-теста Валиевой на запрещенные препараты появились через несколько часов после того, как она выступила.

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