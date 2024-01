Канада будет оспаривать решение отдать россиянам бронзу Олимпиады-2022 после бана Валиевой

Несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой по делу об употреблении допинга, Международный союз конькобежцев (ISU) решил присудить команде ОКР бронзовые медали Олимпийских игр-2022 в фигурном катании.

Новыми олимпийскими чемпионами в команде стали США, а японцы вместо бронзы получат серебро. Россияне, у которых аннулировали результаты Валиевой, опередили на одно очко Канаду, которая осталась на четвертом месте.

Федерация фигурного катания Канады отреагировала на решение ISU и заявила, что крайне разочарована.

Skate Canada’s response to @ISU_Figure‘s statement regarding the awarding of medals for the #Beijing2022 Olympic Games Figure Skating Team Competition pic.twitter.com/POBKbhny7A

— Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) January 30, 2024