Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Канада будет оспаривать решение отдать россиянам бронзу Олимпиады-2022 после бана Валиевой

Каміла Валієва
Фото: Depositphotos

Несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой по делу об употреблении допинга, Международный союз конькобежцев (ISU) решил присудить команде ОКР бронзовые медали Олимпийских игр-2022 в фигурном катании.

Новыми олимпийскими чемпионами в команде стали США, а японцы вместо бронзы получат серебро. Россияне, у которых аннулировали результаты Валиевой, опередили на одно очко Канаду, которая осталась на четвертом месте.

Канада возмущена решением ISU

Федерация фигурного катания Канады отреагировала на решение ISU и заявила, что крайне разочарована.

Сейчас смотрят

— Федерация фигурного катания Канады категорически не согласна с позицией ISU по этому вопросу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения, — говорится в заявлении.

В Канаде обращают внимание на то, что ISU в своем решении не применяет правило, в котором указано, что “конкуренты, которые закончили соревнования на более низких местах, чем дисквалифицированный конкурент, поднимутся”.

Издание Associated Press пишет, что Федерация фигурного катания Канады, вероятно, может обжаловать решение ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

В заявлении Федерация фигурного катания Канады приветствовала решение о дисквалификации Валиевой, которое, как указывается, подчеркивает важность строгих антидопинговых правил и необходимость постоянного внимания к защите честности в фигурном катании и всех видах спорта.

Апелляция Канады в суд в Лозанне может продлить рассмотрение дела еще примерно на год.

Это может отсрочить награждение спортсменов медалями, которое не состоялось в Пекине из-за того, что подробности положительного допинг-теста Валиевой на запрещенные препараты появились через несколько часов после того, как она выступила.

зимові види спорту, Канада, Фигурное катание
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россиян окончательно лишили золота Олимпиады в фигурном катании после бана Валиевой
команда ОКР з фігурного катання
У России отберут золото Олимпиады: фигуристка Валиева получила бан за допинг
Каміла Валієва
Третий удар РФ по Харькову и новая помощь от союзников: главные события ночи 24 января
Канада будет оспаривать решение отдать россиянам бронзу Олимпиады-2022 после бана Валиевой
Юношеская зимняя Олимпиада: Украина завоевала две медали, в частности историческую в скелетоне
Поліна Пуцко
Как подать онлайн-заявку на визу в Канаду 2024: пошаговая инструкция
дівчина, подорож

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь