Формула-1 повертається після літньої перерви. Цими вихідними відбудеться Гран-прі Нідерландів – один із десяти етапів, що залишилося провести в сезоні-2025.

Більша половина сезону привнесла вже чимало подій – від домінування стайні Mclaren до звільнення Крістіана Горнера з посади керівника Red Bull, а також до першого подіуму в кар’єрі Ніко Гюлькенберга після проведених 239 гонок.

Розповідаємо про чотири ключові нюанси, яких варто очікувати в кульмінаційній частині сезону-2025 Формули-1.

Боротьба McLaren за титул

Після проведених 14 етапів можна з упевненістю сказати, що боротьба за титул чемпіона Формули-1 ведеться між двома пілотами McLaren – австралійцем Оскаром Піастрі та британцем Ландо Норрісом.

В останніх гонках перед літньою перервою британська стайня лише посилила свою домінацію. За винятком Гран-прі Канади гонщики McLaren стабільно фінішували на подіумі. Причому на 11 із 14 етапах вони оформлювали подвійний подіум.

Перед етапом у Нідерландах Піастрі випереджає Норріса лише на дев’ять очок. Тоді як третій – Ферстаппен – відстає від другого, Ландо, на 88 балів.

Очевидно, що цього року у Формулі-1 буде новий чемпіон, а хто саме – покажуть десять фінальних гонок.

Щодо Кубка конструкторів, то McLaren з майже 99% ймовірністю захистить цей титул. Адже друга у заліку Ferrari відстає від британської команди аж на 299 очок.

Чи зможуть Гемілтон і Ferrari нарешті навести лад

Перехід до лав Скудерії семиразового чемпіона Формули-1 Льюїса Гемілтона потенційно створював поєднання одного з найкращих гонщиків в історії та найкращої команди.

Але сезон для Гемілтона та Ferrari склався інакше. Цілковито – навпаки.

Очевидно, що Льюїсу важко пристосуватися до нинішніх технічних правил Формули-1, які діють з 2022 року, але минулого сезону були ознаки, коли він нарешті почав освоювати аеродинаміку з ефектом притискання та 18-дюймові шини Pirelli.

Перемога в спринті в Китаї лише у його другий вікенд з Ferrari підкріпила ці надії, але дискваліфікація після гонки через надмірний знос планки вплинула на подальший сезон.

Деякі перегони показували, що Льюїс не демонструє свій темп, а прикрі випадки, як-от збиття бабака в Канаді, призводили до пошкоджень, що псували результати.

Очевидно, що фанати Скудерії очікують на гармонію у співпраці Гемілтона з гоночним інженером Рікардо Адамі на кшталт тієї, яка у Льюїса була з Боно у Mercedes. Адже у першій частині сезону надто часто ця “парочка” демонструвала помітну напругу у спілкуванні.

Це ж спостерігалося й у випадку з напарником Гемілтона по команді Шарлем Леклером та його інженером Браяном Боцці.

Турбулентність у Red Bull

Ferrari не єдина команда, яку переслідують невдачі. За останні 18 місяців словом “турбулентність” можна описати те, що відбувається у Red Bull.

Є ймовірність, що ситуація зміниться на краще після звільнення Крістіана Горнера після Гран-прі Великої Британії та приходу Лорана Мекіса з Racing Bulls. Адже француз, на відміну від Горнера, більше зосереджений на інженерних питаннях.

На початку сезону стайня починала виступи з чинним чемпіоном Максом Ферстаппеном та новозеландцем Ліамом Лоусоном, який замінив у команді Серхіо Переса. Але вже перед третім Гран-прі сезону команда замінила Лоусона на Юкі Цуноду, який здавався впевненішим у стартових гонках.

Проте японець у 12 гонках за Red Bull набрав мінімальні очки лише на трьох етапах. Щодо Ферстаппена, то він здобув перемогу на двох етапах і упродовж сезону нищівно критикував характеристики боліда.

З огляду на поточну ситуацію Red Bull буде складно протиснутися у трійку лідерів командного заліку, де основна боротьба за друге та третє місце розгорнеться між Ferrari та Mercedes.

Боротьба за п’яте місце у Кубку конструкторів

З огляду на 14 гонок, що минули, майже напевне Кубок Конструкторів здобуде McLaren, а боротьба за друге місце розгорнеться між Ferrari та Mercedes. І з невеликою ймовірністю до них приєднається Red Bull.

Як відомо, у Формулі-1 з комерційної точки зору важливо, як високо ти фінішуєш. Тому п’яте місце в чемпіонаті не менш привабливе для середняків. Зараз на цій позиції йде Williams.

За команду виступають Карлос Сайнс та Алекс Албон і у дев’яти гонках останній стабільно набирав очки. У Сайнса було шість фінішів в очковій зоні. Зараз стайня має відрив у 18 очок від Aston Martin та 19 від Sauber.

На останніх етапах Aston Martin став демонструвати ще кращі результати: у шести останніх гонках Фернандо Алонсо п’ять разів фінішував в очковій зоні, а його напарник Ленс Стролл – двічі.

Де-факто, основна боротьба за п’яте місце розгорнеться між Williams та Aston Martin. Щоб втримати цю позицію, Албону, Сайнсу та всій команді доведеться добряче попітніти.

