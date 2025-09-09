Пилоты команды McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри превзошли достижения легендарных гонщиков Формулы-1 Айртона Сенны и Алена Проста.

Норрис и Пиастри установили новый рекорд в McLaren

После этапа в Монце, где прошел Гран-при Италии, британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри оформили двойной подиум, финишировав на второй и третьей строчке.

В текущем сезоне-2025 Формулы-1 для команды McLaren – это 26-й и 27-й подиум соответственно, что стало новым рекордом команды.

Таким образом Норрис и Пиастри превзошли достижения Айртона Сенны и Аленна Проста, которые в сезоне-1988 поднимались на подиум 25 раз, выступая за команду McLaren-Honda.

В сезоне-1988 в календаре было 16 этапов, в которых 15 раз победу одерживал гонщик папаи. Сенна восемь раз побеждал, а Прост – семь. В целом оба пилота вместе взяли 25 подиумов из 32 возможных.

Поскольку до конца сезона-2025 в Формуле-1 состоится еще восемь этапов, то Норрис и Пиастри смогут еще больше улучшить свой результат, учитывая то, что оба гонщика считаются главными претендентами на победу в текущем сезоне королевских гонок.

В личном зачете Формулы-1 сейчас лидирует Пиастри, набравший 324 очка. Вторым идет Норрис с 293 очками, а Макс Ферстаппен из Red Bull ‒ третий (230).

