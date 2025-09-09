Пілоти команди McLaren Ландо Норріс та Оскар Піастрі перевершили досягнення легендарних гонщиків Формули-1 Айртона Сенни та Алена Проста.

Про це британська стайня повідомила у соціальних мережах.

Норріс і Піастрі встановили новий рекорд у McLaren

Після етапу в Монці, де відбувся Гран-прі Італії, британець Ландо Норріс та австралієць Оскар Піастрі оформили подвійний подіум, фінішувавши на другій та третій сходинці.

У поточному сезоні-2025 Формули-1 для команди McLaren – це 26-й та 27-й подіум відповідно, що стало новим рекордом команди.

Таким чином Норріс та Піастрі перевершили досягнення Айртона Сенни та Аленна Проста, які у сезоні-1988 піднімалися на подіум 25 разів, виступаючи за команду McLaren-Honda.

У сезоні-1988 у календарі було 16 етапів, у яких 15 разів перемогу здобував гонщик папаї. Сенна вісім разів перемагав, а Прост – сім. Загалом обидва пілоти разом взяли 25 подіумів із 32 можливих.

Оскільки до кінця сезону-2025 у Формулі-1 відбудеться ще вісім етапів, то Норріс та Піастрі зможуть ще більше покращити свій результат, враховуючи те, що обидва гонщики вважаються головними претендентами на перемогу в поточному сезоні королівських перегонів.

В особистому заліку Формули-1 зараз лідирує Піастрі, який набрав 324 очки. Другим іде Норріс, маючи 293 очок, а Макс Ферстаппен із Red Bull ‒ третій (230).

