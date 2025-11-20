Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Италией, об установлении перемирия во всех войнах на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

Об этом стало известно из трансляции 46-го пленарного заседания 80-й сессии.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об “олимпийском перемирии”

В начале заседания председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок отметила, что даже в “эпоху расколов” человечество способно находить взаимопонимание через спорт.

Сейчас смотрят

– Путем дружеских соревнований мы сможем подняться над нашими разногласиями и вновь утвердить наши общечеловеческие ценности, – сказала она.

Бербок добавила, что спорт демонстрирует все принципы, необходимые для мира — “дисциплину, самоограничение, уважение”, а также способность “видеть в оппоненте не врага, а партнера”.

Представитель Италии, президент фонда Милан-Кортини-2026 Джованни Малаго, во время презентации резолюции заявил, что на фоне “все возрастающих разногласий и конфликтов” спорт и Олимпийские игры “остаются светом надежды”.

– Это определенная альтернатива соперничеству и разногласиям. Да, конечно, Олимпийские игры основаны на принципах соревнования и стремлении к совершенству. Но на протяжении всей истории Олимпийского движения мы чувствовали нечто большее – наши общие человеческие ценности, которые выходят даже за пределы величайших спортивных достижений, – сказал он.

Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, стартуют 6 февраля 2026 года и продлятся до 22 февраля.

Из-за этого глава МИД страны Антонио Таяни заявил, что Италия подала в ООН проект резолюции с просьбой об “олимпийском перемирии” во время зимней Олимпиады-2026 во всех войнах в мире, включая войну РФ против Украины.

В МИД Украины заявили, что Киев поддерживает международные призывы к установлению “олимпийского перемирия” в 2026 году. Но напомнили, что в прошлом РФ неоднократно начинала войны именно в такие периоды.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.