Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, ініційовану Італією, про встановлення перемир’я у всіх війнах на час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року.

Про це стало відомо з трансляції 46-го пленарного засідання 80-ї сесії.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію про “олімпійське перемир’я”

На початку засідання голова Генасамблеї ООН Анналена Бербок зазначила, що навіть в “епоху розколів” людство здатне знаходити взаєморозуміння через спорт.

– Шляхом дружніх змагань ми зможемо здійнятися над нашими розбіжностями та знову затвердити наші загальнолюдські цінності, — сказала вона.

Бербок додала, що спорт демонструє всі принципи, необхідні для миру — “дисципліну, самообмеження, повагу”, а також здатність “бачити в опоненті не ворога, а партнера”.

Представник Італії, президент фонду Мілан-Кортіні-2026 Джованні Малаго, під час презентації резолюції заявив, що на тлі “дедалі більших розбіжностей та конфліктів” спорт та Олімпійські ігри “залишаються світлом надії”.

– Це певна альтернатива суперництву та розбіжностям. Так, звісно Олімпійські ігри засновані на принципах змагання та прагненні досконалості. Але під час усієї історії Олімпійського руху ми відчували дещо більше – наші спільні людські цінності, які виходять навіть за межі найвеличніших спортивних досягнень, — сказав він.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо, стартують 6 лютого 2026 року і триватимуть до 22 лютого.

Через це глава МЗС країни Антоніо Таяні заявив, що Італія подала до ООН проєкт резолюції з проханням про “олімпійське перемир’я” під час зимової Олімпіади-2026 у всіх війнах у світі, включаючи війну РФ проти України.

У МЗС України заявили, що Київ підтримує міжнародні заклики до встановлення “олімпійського перемир’я” у 2026 році. Але нагадали, що в минулому РФ неодноразово розпочинала війни саме в такі періоди.

