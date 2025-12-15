Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поздравил украинского бойца Ярослава Амосова с дебютной победой в самом престижном промоушене ММА в мире.

В соцсети X (Twitter) грузинский боец оставил теплое сообщение.

Двалишвили о победе Амосова

Ярослав Амосов после победы над американцем Нилом Магни заявил, что для каждого спортсмена главной мечтой является чемпионский титул, и чтобы достичь этой цели, необходимо много работать.

Вероятно, на эти слова и отреагировал грузинский боец.

– Поздравляю, Ярослав, отличная победа! Верю, что совсем скоро ты станешь чемпионом UFC, – написал Мераб.

Напомним, 32-летний Ярослав Амосов в ночь на воскресенье 14 декабря в Лас-Вегасе одержал победу над американцем Нилом Магни удушающим приемом в конце первого раунда.

Мераб Двалішвілі

