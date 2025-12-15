Ты станешь чемпионом UFC: Двалишвили Амосову после его победы
- Двалишвили поздравил Ярослава Амосова после победы над Нилом Магни и выразил веру, что он станет чемпионом UFC.
- Украинский боец одержал дебютную победу в промоушене UFC удушающим приемом в первом раунде.
Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поздравил украинского бойца Ярослава Амосова с дебютной победой в самом престижном промоушене ММА в мире.
В соцсети X (Twitter) грузинский боец оставил теплое сообщение.
Двалишвили о победе Амосова
Ярослав Амосов после победы над американцем Нилом Магни заявил, что для каждого спортсмена главной мечтой является чемпионский титул, и чтобы достичь этой цели, необходимо много работать.
Вероятно, на эти слова и отреагировал грузинский боец.
– Поздравляю, Ярослав, отличная победа! Верю, что совсем скоро ты станешь чемпионом UFC, – написал Мераб.
Congratulations @YaroslavAmosov great finish. I believe you will be UFC champion soon.
— Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) December 14, 2025
Напомним, 32-летний Ярослав Амосов в ночь на воскресенье 14 декабря в Лас-Вегасе одержал победу над американцем Нилом Магни удушающим приемом в конце первого раунда.