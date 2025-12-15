Ти станеш чемпіоном UFC: Двалішвілі Амосову після його перемоги
- Двалішвілі привітав Ярослава Амосова після перемоги над Нілом Магні та висловив віру, що він стане чемпіоном UFC.
- Український боєць здобув дебютну перемогу у промоушні UFC удушливим прийомом у першому раунді.
Колишній володар титулу UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі привітав українського бійця Ярослава Амосова з дебютною перемогою у найпрестижнішому промоушні ММА у світі.
У соцмережі X (Twitter) грузинський боєць залишив тепле повідомлення.
Двалішвілі про перемогу Амосова
Ярослав Амосов після перемоги над американцем Нілом Магні заявив, що для кожного спортсмена головною мрією є чемпіонський титул, і щоб досягти цієї мети, необхідно багато працювати.
Ймовірно, на ці слова, й відреагував грузинський боєць.
– Вітаю, Ярославе, чудова перемога! Вірю, що зовсім скоро ти станеш чемпіоном UFC, – написав Мераб.
Congratulations @YaroslavAmosov great finish. I believe you will be UFC champion soon.
— Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) December 14, 2025
Нагадаємо, 32-річний Ярослав Амосов у ніч на неділю 14 грудня у Лас-Вегасі здобув перемогу над американцем Нілом Магні удушливим прийомом наприкінці першого раунду.