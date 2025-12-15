Колишній володар титулу UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі привітав українського бійця Ярослава Амосова з дебютною перемогою у найпрестижнішому промоушні ММА у світі.

У соцмережі X (Twitter) грузинський боєць залишив тепле повідомлення.

Двалішвілі про перемогу Амосова

Ярослав Амосов після перемоги над американцем Нілом Магні заявив, що для кожного спортсмена головною мрією є чемпіонський титул, і щоб досягти цієї мети, необхідно багато працювати.

Ймовірно, на ці слова, й відреагував грузинський боєць.

– Вітаю, Ярославе, чудова перемога! Вірю, що зовсім скоро ти станеш чемпіоном UFC, – написав Мераб.

Congratulations @YaroslavAmosov great finish. I believe you will be UFC champion soon. — Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) December 14, 2025

Нагадаємо, 32-річний Ярослав Амосов у ніч на неділю 14 грудня у Лас-Вегасі здобув перемогу над американцем Нілом Магні удушливим прийомом наприкінці першого раунду.

