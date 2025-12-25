Рождество – это время, когда хочется замедлиться, собраться с близкими и включить фильм, который создает ощущение тепла и праздника.

Если вы ищете, что посмотреть на Рождество в 2025 году, эта подборка поможет подобрать ленту для семейного вечера.

Один дома

Одна из самых популярных рождественских комедий всех времен. История Кевина Маккалистера давно стала частью праздничной традиции – фильм смотрят семьями уже несколько поколений.

Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке

Продолжение культовой истории с рождественским Нью-Йорком, отелем Plaza и еще более масштабными приключениями.

Эльф

Комедия с Уиллом Ферреллом о мужчине, который вырос среди эльфов на Северном полюсе. Идеальный вариант, если хочется смеяться всей семьей.

Кошмар перед Рождеством

Культовый анимационный фильм Тима Бертона, который сочетает атмосферу Хэллоуина и Рождества. История Джека Скеллинготона, который случайно открывает для себя Рождество и пытается создать собственную версию праздника.

Как Гринч украл Рождество

Версии с Джимом Керри и в анимационном формате – о том, как даже самый большой скептик может открыть сердце для праздника.

Клаус

Анимационный фильм, который за последние годы стал одной из самых любимых рождественских историй. Это теплая сказка о дружбе, выборе и настоящих поступках.

Рождественские хроники

Современная рождественская комедия с Куртом Расселом в роли Санта-Клауса – динамичная, семейная и близкая всем история.

Полярный экспресс

Анимационная история о вере в чудо, путешествии на Северный полюс и настоящем духе Рождества.

Дорогой Санта

Рождественская семейная комедия о мальчике, который из-за ошибки в письме случайно вызывает не того, кого ожидал. Джек Блэк играет харизматичного антигероя, благодаря чему фильм балансирует между детской сказкой и юмором, понятным для взрослых.

Серия фильмов о Гарри Поттере

Приключения мальчика, который выжил, давно стали частью рождественской традиции благодаря сказочной атмосфере, зимним пейзажам Хогвартса и ощущению чуда.

К тому же первые две части саги снял Крис Коламбус, режиссер культового Один дома, что особенно ощутимо в их теплом, праздничном настроении.

Все эти ленты остаются вневременными рождественскими фильмами, к которым каждый год возвращаются зрители. Это кино о доме, тепле, любви и надежде — том, что особенно важно почувствовать в рождественские дни.

