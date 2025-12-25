25 грудня в Україні, як і в більшості країн світу, відзначають Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят.

У соціальних мережах українські спортсмени ще зі святвечора почали ділитися у соціальних мережах фото святкового столу та вітати підписників з Різдвом.

Факти ICTV зібрали вітання українських спортсменів у соціальних мережах.

Різдво 2025: вітання від спортсменів

Тенісистка Марта Костюк виклала спільні фото зі своїм чоловіком та псом. Вона зазначила, що для неї цього року було важливим слово єдність.

– Час, проведений з коханими людьми. Близькість. Спільні прості моменти. Коли ти проводиш так багато часу в дорозі, ти відчуваєш, наскільки рідкісними і цінними є ці моменти. У цей Святвечір я бажаю всім більше часу з тими, хто дарує відчуття дому. Більше єдності. Більше тепла, – написала Марта.

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала як її донечка Скаї прикрашає ялинку, а в іншому сториз в Instagram закликала долучитися до збору на підтримку військових, зазначивши, що це найкращий подарунок на Різдво. Ви можете доєднатися до збору тенісистки за цим посиланням.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук та плавець Михайло Романчук у своєму привітанні побажали всім щасливого Різдва.

Футболіст іспанської Жирони та збірної України Віктор Циганков показав як проводить Різдво з дружиною та сином, привітавши всіх зі святом.

Святкові фото голкіпера Реала та збірної України Андрія Луніна опублікувала його дружина, привітавши всіх з Різдвом.

Дружина гравця Ноттінгема Олександра Зінченка Владислава опублікувала щемні святкові фото з їхніми донечками, які поширив у сториз футболіст.

– З Різдвом Христовим! Нехай світло переможе темряву, – йшлося у дописі.

Футболіст Дженоа Руслан Маліновський також привітав усіх з Різдвом, виклавши святкові фото з дружиною та дітьми.

А ось гравець Бенфіки Георгій Судаков показав процес підготовки до святвечора та як смакує кутю.

