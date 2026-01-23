Формула-1 – одно из самых популярных соревнований в автоспорте, а также – самых дорогих. Речь идет не столько о спонсорстве и зарплате гонщиков, сколько о болидах. Ведь на их разработку идут миллионы, а еще в течение сезона команды тратят немало на их модернизацию или ремонт.

Согласно исследованию Motor Sport, цена на болид Формулы-1 составляет чуть более $20 млн. Команды же официально не разглашают данные о стоимости расходов на болид.

В 2024 году лимит сметы на производство и разработку болида снизился до $125 млн. К 2021 году цена могла достичь $400 млн.

Факты ICTV рассказывают, сколько стоят настоящие болиды Формулы-1 и на что идут наибольшие расходы при производстве.

Сколько стоят болиды Формулы-1

Пэт Саймондс, главный технический директор Формулы-1, оценил затраты в производстве.

— Это очень сложно. На предыдущей должности я постоянно спрашивал команды, сколько они тратят на определенные детали, — комментирует он попытки вычислить затраты на создание и сколько стоит болид Формулы-1 в итоге.

Гибридные системы двигателя и аккумулятора — самая дорогая часть авто. С 2014 года Формула-1 использует 1600-кубовые двигатели V6 с системой турбонаддува (или силовые агрегаты).

Правила требуют, чтобы заказчику было поставлено оборудование на сумму €12 млн. Пэт Саймондс утверждает, что из-за дополнительных компонентов цена двигателя растет. Она может составлять около €15 млн. В целом эксперты оценивают сумму в $18.32 млн.

Центральной частью болида Формулы-1 является шасси. Шасси — это цельная монолитная конструкция, образующая защитную оболочку вокруг водителя. Именно к нему крепятся крыло и гало.

Обычно оно изготавливается из 12 слоев углеродных матов и весит примерно 35 кг. Цена составляет $707 тыс.

Необходимую прижимную силу и дополнительное сцепление на поворотах создают DRS (система уменьшения прижимной силы) и заднее крыло.

Очередные гонки могут потребовать их нового проектирования и монтажа. Именно поэтому стоимость колеблется от $85 тыс. до $150 тыс.

Переднее крыло болида также значительно влияет на прижимную силу и является важной частью машины.

— Честно говоря, с 2016 года нет ни одной части автомобиля, которая была бы сложнее переднего крыла — за исключением, возможно, барджбордов. Я бы точно согласился с ценой не менее $126 тис., — утверждает Пэт Саймондс.

Защитить головы водителей Формулы-1 от обломков, разлетающихся в результате аварий во время гонок, призвано гало. Именно оно спасло Ромена Грожана в аварии во время Гран-при Бахрейна-2020.

Гало было разработано в Cranfield Impact Centre и стоит $17 тыс.

Вместе с изменениями аэродинамических правил Формулы-1 в 2017 и 2021 годах цена изготовления днища и барджбордов болида возросла.

На днище болида авто приходится около 60% его прижимной силы. В 2021 году Международная автомобильная федерация ограничила показатели прижимной силы из соображений безопасности. Для этого была изъята часть днища возле задних колес.

— Сегодня, поскольку конструкция днища болида Формулы-1 может включать внешние 100 мм, имеющие все эти сложные особенности, в сочетании с чрезвычайно дорогими барджбордами, стоимость днища приближается к отметке в $126 тыс., — дает свою оценку Пэт Саймондс.

Помимо прочего, болиды Формулы-1 имеют полуавтоматические коробки передач с восемью передачами переднего хода и одной задней передачей.

Переключение передач происходит за 0,05 секунды благодаря автоматизированной системе последовательного переключения передач. Стоит такая система $354 тыс.

Для предотвращения опасных ситуаций болиды Формулы-1 имеют особые топливные баки. Они почти не разрушаются и изготовлены из полиуретана и кевлара.

Бак имеет ребристую форму. Он заполняет пространство за водительским сиденьем, к которому прикреплен. Когда топливо сливается, бак не подвергается разрушению. Его стоимость составляет $31 тыс.

Руль болида изготавливается преимущественно из дорогостоящего углеродного волокна, а также имеет кремниевые ручки.

Компания McLaren Applied Technologies является поставщиком стандартизированного электронного блока управления. На нем базируется руль с 20 кнопками, девятью поворотными переключателями и шестью подрулевыми переключателями.

Каждая кнопка и функция переключателя может быть настроена в соответствии с потребностями каждой команды. Таким образом, стоимость руля может достичь $50 тыс.

Болид Формулы-1 просто не смог бы функционировать без гидравлической системы. Она управляет девятью подсистемами автомобиля:

Усилитель руля;

Сцепление;

Переключение передач;

Задний ход;

Дифференциал;

Система DRS;

Тормоз с помощью проволоки;

Дроссельная заслонка;

Впускные клапаны;

Выпускные клапаны турбины.

Система сложна для реализации, поэтому оценивается в $170 тыс.

На цену тормозных дисков болида влияет сложность изготовления отверстий для охлаждения. Поэтому они могут стоить от $2 000 до $3 000.

Тормозные колодки дешевле — $780 каждая. Суппорты стоят примерно $5 600 в розницу, главные цилиндры — $5 400 каждый. Цена одного тормозного колокола, крепящего диск к оси, — $2 800.

Педали акселератора и тормозов обойдутся более чем в $8 800. Общая стоимость тормозной системы может достигать $66 тыс.

Конечно, стоит упомянуть о шинах. Болиды оснащаются шинами с мягкими, средними или твердыми резиновыми смесями. Это зависит от гонок. Их Формуле-1 поставляет итальянская компания Pirelli.

— Сегодня утром я встречался с (руководителем Pirelli в Формуле-1) Марио Изола, и мы говорили о расходах. Он сказал, что шина стоит €600 за штуку (то есть $3 000 за комплект), — делится Пэт Саймондс.

Кроме того, машины требуют немалого перечня вспомогательных расходов. Станок для изготовления шасси — $31 тыс, колесные подшипники — $1 300, карданные валы — около $8 800. Это лишь часть из необходимого.

Однако очевидно одно — цена на болид Формулы-1 будет расти в будущем.

Напомним, что новый сезон Формулы-1 2026 года стартует 6-8 марта с Гран-при Австралии в Мельбурне.

