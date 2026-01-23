Формула-1 є одним із найпопулярніших змагань в автоспорті, а ще – найдорожчих. Йдеться не так про спонсорство та зарплатню гонщиків, як про боліди. Адже на їхнє розроблення йдуть мільйони, а ще впродовж сезону команди витрачають чимало на їхню модернізацію або ремонт.

Згідно з дослідженням Motor Sport, ціна на болід Формули-1 становить трохи більше $20 млн. Команди ж офіційно не розголошують дані про вартість витрат на болід.

У 2024 році ліміт кошторису на виробництво та розробку боліда знизився до $125 млн. До 2021 року ціна могла сягнути $400 млн.

Факти ICTV розповідають, скільки коштують справжні боліди Формули-1 та на що йдуть найбільші витрати під час виробництва.

Скільки коштують боліди Формули-1

Пет Саймондс, головний технічний директор Формули-1, оцінив витрати у виробництві.

– Це страшенно складно. На попередній посаді я постійно запитував команди, скільки вони витрачають на певні деталі, – коментує він спроби вирахувати витрати на створення та скільки коштує болід Формули-1 у підсумку.

Гібридні системи двигуна та акумулятора є найдорожчою частиною авто. З 2014 року Формула-1 використовує 1600-кубові двигуни V6 з системою турбонаддування (або силові агрегати).

Правила вимагають, щоб замовнику було поставлено обладнання на суму €12 млн. Пет Саймондс стверджує, що через додаткові компоненти ціна двигуна зростає. Вона може становити близько €15 млн. Загалом експерти оцінюють суму в $18.32 млн.

Центральною частиною боліда Формули-1 є шасі. Шасі – це цілісна монолітна конструкція, що утворює захисну оболонку навколо водія. Саме до нього кріпляться крило та гало.

Зазвичай воно виготовляється з 12 шарів вуглецевих матів та важить приблизно 35 кг. Ціна – $707 тис.

Необхідну притискну силу і додаткове зчеплення на поворотах створюють DRS (система зменшення притискної сили) і заднє крило.

Чергові перегони можуть потребувати їх нового проєктування та монтажу. Саме тому вартість коливається від $85 тис. до $150 тис.

Переднє крило боліда також значно впливає на притискну силу і є важливою частиною машини.

– Чесно кажучи, з 2016 року немає жодної частини автомобіля, яка була б складнішою за переднє крило – за винятком, можливо, барджбордів. Я б точно погодився з ціною не менше $126 тис., – стверджує Пет Саймондс.

Захистити голови водіїв Формули-1 від уламків, що розлітаються внаслідок аварій під час перегонів, покликано гало. Саме воно врятувало Ромена Грожана в аварії під час Гран-прі Бахрейну-2020.

Гало було розроблено у Cranfield Impact Centre і коштує $17 тис.

Разом зі змінами аеродинамічних правил Формули-1 у 2017 та 2021 роках ціна виготовлення днища та барджбордів боліда зросла.

На днище боліда авто припадає близько 60% його притискної сили. У 2021 році Міжнародна автомобільна федерація обмежила показники притискної сили з міркувань безпеки. Для цього було вилучено частину днища біля задніх коліс.

– Сьогодні, оскільки конструкція днища боліда Формули-1 може включати в себе зовнішні 100 мм, які мають всі ці складні особливості, в поєднанні з барджбордами, які є надзвичайно дорогими, вартість днища наближається до позначки в $126 тис, – надає свою оцінку Пет Саймондс.

Крім іншого, боліди Формули-1 мають напівавтоматичні коробки передач із вісьмома передачами переднього ходу та однією задньою.

Перемикання передач відбувається за 0,05 секунди завдяки автоматизованій системі послідовного перемикання. Коштує така система $354 тис.

Для запобігання небезпечним ситуаціям боліди Формули-1 мають особливі паливні баки. Вони майже не руйнуються і виготовлені з поліуретану та кевлару.

Бак має ребристу форму. Він заповнює простір за водійським сидінням, до якого прикріплений. Коли пальне зливається, бак не зазнає руйнування. Його вартість становить $31 тис.

Кермо боліда виготовляється переважно з дорогого вуглецевого волокна, а також має кремнієві ручки.

Компанія McLaren Applied Technologies є постачальником стандартизованого електронного блоку управління. На ньому базується кермо з 20 кнопками, дев’ятьма поворотними перемикачами і шістьма підрульовими перемикачами.

Кожна кнопка та функція перемикача може бути налаштована відповідно до потреб кожної команди. Таким чином, вартість керма може сягнути $50 тис.

Болід Формули-1 просто не зміг би функціонувати без гідравлічної системи. Вона керує дев’ятьма підсистемами автомобіля:

Підсилювач керма;

Зчеплення;

Перемикання передач;

Задній хід;

Диференціал;

Система DRS;

Гальмо за допомогою дроту;

Дросельна заслінка;

Впускні клапани;

Випускні клапани турбіни.

Система є складною для реалізації, тому оцінюється у $170 тис.

На ціну гальмівних дисків боліда впливає складність виготовлення отворів для охолодження. Тож вони можуть коштувати від $2 000 до $3 000.

Гальмівні колодки дешевші – $780 кожна. Супорти коштують приблизно $5 600 у роздріб, головні циліндри – $5 400 кожен. Ціна одного гальмівного дзвону, що кріпить диск до осі, – $2 800.

Педалі акселератора та гальм обійдуться в понад $8 800. Загальна вартість гальмівної системи може сягати $66 тис.

Звісно, варто згадати про шини. Боліди оснащуються шинами з м’якими, середніми або твердими гумовими сумішами. Це залежить від перегонів. Їх Формулі-1 постачає італійська компанія Pirelli.

– Сьогодні вранці я зустрічався з (керівником Pirelli в Формулі-1) Маріо Ізола, і ми говорили про витрати. Він сказав, що шина коштує €600 за штуку (тобто $3 000 за комплект), – ділиться Пет Саймондс.

Крім того, автівки потребують чималого переліку допоміжних витрат. Станок для виготовлення шасі – $31 000, колісні підшипники – $1 300, карданні вали – близько $8 800. Це лише дещо з необхідного.

Втім, очевидно одне – ціна на болід Формули-1 зростатиме в майбутньому.

Нагадаємо, що новий сезон Формули-1 2026 року стартує 6-8 березня з Гран-прі Австралії у Мельбурні.

