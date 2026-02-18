Это грязное решение: Зеленский о допуске россиян под триколором на Паралимпиаду
- Владимир Зеленский назвал грязным и ужасным решение допустить россиян и белорусов к Паралимпиаде-2026 под национальными флагами, сравнив такую уступку с началом ползучей оккупации Украины.
- В знак протеста украинские власти официально отказались от участия в церемонии открытия и других торжественных мероприятиях Игр в Милане-Кортини.
Решение организаторов Паралимпийских игр 2026 года допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами является грязным и несправедливым.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью журналисту Пирсу Моргану.
Зеленский о решении на Паралимпиаде
– Я не могу сказать, что это из-за денег, потому что не знаю. Но это грязное решение, которое нельзя уважать. Оно не европейское. Я думаю, что это абсолютно ужасное решение. Оно несправедливо, – сказал Зеленский.
По его словам, подобные действия на Олимпийских играх можно сравнить с так называемой ползучей оккупацией.
Как отметил Зеленский, примерно так развивалась российская агрессия и ползучая оккупация сначала Крыма, на которую никто не ответил. Впоследствии произошла оккупация Донбасса, а после этого – полномасштабное вторжение, – утверждает президент Украины.
Недавно украинские власти отказались от участия в официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года.
Как сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный, это решение является протестом против допуска атлетов из РФ и Беларуси под национальными флагами.
– Мы не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия, – подчеркнул министр.
Это стало ответом на решение Международного паралимпийского комитета, согласно которому шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешили соревноваться на Играх 2026 года в Милане-Кортини под их национальными флагами.