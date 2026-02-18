Решение организаторов Паралимпийских игр 2026 года допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами является грязным и несправедливым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский о решении на Паралимпиаде

– Я не могу сказать, что это из-за денег, потому что не знаю. Но это грязное решение, которое нельзя уважать. Оно не европейское. Я думаю, что это абсолютно ужасное решение. Оно несправедливо, – сказал Зеленский.

По его словам, подобные действия на Олимпийских играх можно сравнить с так называемой ползучей оккупацией.

Как отметил Зеленский, примерно так развивалась российская агрессия и ползучая оккупация сначала Крыма, на которую никто не ответил. Впоследствии произошла оккупация Донбасса, а после этого – полномасштабное вторжение, – утверждает президент Украины.

Недавно украинские власти отказались от участия в официальных мероприятиях Паралимпийских игр 2026 года.

Как сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный, это решение является протестом против допуска атлетов из РФ и Беларуси под национальными флагами.

– Мы не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия, – подчеркнул министр.

Это стало ответом на решение Международного паралимпийского комитета, согласно которому шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешили соревноваться на Играх 2026 года в Милане-Кортини под их национальными флагами.

