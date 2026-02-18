Рішення організаторів Паралімпійських ігор 2026 року допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами є брудним і несправедливим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю для журналіста Пірса Моргана.

Зеленський про рішення на Паралімпіаді

– Я не можу сказати, що це через гроші, бо не знаю. Але це брудне рішення, яке не можна поважати. Воно не європейське. Я думаю, що це абсолютно жахливе рішення. Воно несправедливе, – сказав Зеленський.

За його словами, подібні дії на Олімпійських іграх можна порівняти з так званою повзучою окупацією.

Як зазначив Зеленський, приблизно так розвивалася російська агресія та повзуча окупація спочатку Криму, на яку ніхто не відповів. Згодом відбулася окупація Донбасу, а після цього – повномасштабне вторгнення, – стверджує президент України.

Нещодавно країнська влада відмовилася від участі в офіційних заходах Паралімпійських ігор 2026 року.

Як повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний, це рішення є протестом проти допуску атлетів із РФ та Білорусі під національними прапорами.

– Ми не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів, — наголосив міністр.

Це стало відповіддю на рішення Міжнародного паралімпійського комітету, згідно з яким шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволили змагатися на Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні під їхніми національними прапорами.

