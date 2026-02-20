Представители Эстонского паралимпийского комитета (ЭПК) совместно с Министерством культуры приняли решение бойкотировать официальные церемонии зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине. Такой шаг стал осуждением допуска параатлетов из стран-агрессоров России и Беларуси к соревнованиям под их национальными флагами и символами.

Эстония присоединилась к политическому бойкоту Паралимпиады

Официальные делегаты ЭПК решили не участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпийских игр, а также проигнорировать официальные приемы Международного паралимпийского комитета.

Такой шаг является проявлением солидарности с Украиной и ответом на решение руководящих спортивных органов предоставить России и Беларуси десять квот для участия в трех дисциплинах – сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках. Шесть из этих мест получила Россия, еще четыре – Беларусь.

ЭПК выразил поддержку решению Украины отказаться от участия в официальных церемониях Игр и подчеркнул необходимость совместной и последовательной позиции европейских государств.

В Эстонии подчеркивают, что спорт не может и не должен использоваться как средство оправдания или легитимизации агрессии.

Министерство культуры Эстонии присоединилось к позиции ЕПК и осудило допуск спортсменов из стран-агрессоров к Паралимпийским играм под их символикой. Советник спортивного отдела министерства Норман Пидер, который отправится на Игры в Милан и Кортину, также откажется от участия в церемонии открытия, а вместо этого сосредоточится на поддержке эстонских атлетов непосредственно на соревнованиях.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д’Ампеццо, на них разыграют 79 комплектов наград.

Напомним, МПК разрешил шести российским и четырем беларусским атлетам соревноваться под своим флагом на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.

