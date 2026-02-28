Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола золото у багатоборстві на першому етапі Гран-прі в естонському Таллінні.

17-річна українка обійшла, зокрема бронзову призерку Олімпіади-2024 Софію Раффаелі.

Онофрійчук виграла золото на етапі Гран-прі

За свій виступ Таїсія Онофрійчук набрала 114,850 балів. Цей результат дозволив українці піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Друге місце посіла срібна призерка Європи Ліліана Левінська із Польщі, а бронза дісталася італійці Софії Раффаелі, яка є багаторазовою чемпіонкою світу та призеркою Олімпійських ігор.

Етап Гран-прі у Таллінні. Багатоборство

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114,850 Ліліана Левінська (Польща) – 111,000 Софія Раффаелі (Італія) – 110,150

Також у багатоборстві брала участь ще одна представниця України – 20-річна Поліна Каріка. Вона завершила виступ, посівши підсумкове десяте місце.

Нагадаємо, у 2025 році Онофрійчук стала чемпіонкою Європи у багатоборстві. Тоді вона обійшла за балами чемпіонку Олімпіади-2024 у Парижі Дар’ю Варфоломєєв, яка представляє Німеччину.

