Рада не підтримала звернення про позбавлення держнагород Бубки та Клочкової
Верховна Рада на засіданні не підтримала запит до президента щодо позбавлення державних нагород та почесних звань колишнього голови Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки та олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Позбавлення Бубки та Клочкової звань та нагород
На голосування у залі парламенту запит № 5 до президента поставила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
За пропозицію народної депутатки Оксани Савчук свої голоси віддали лише 112 нардепів при мінімально необхідних для підтримки запиту 150 або ж для направлення президентові – 226 голосів.
Проти проголосувало п’ятеро нардепів, утримались — 7 депутатів, не голосували — 154.
Також парламентарі не проголосували попередню підтримку запиту від 43 депутатів до президента щодо відзначення орденом За заслуги скелетоніста-олімпійця Владислава Гераскевича за самовідданість у вшануванні пам’яті загиблих українських спортсменів та принципову патріотичну позицію на міжнародній арені. Попередній запит підтримали 66 голосами, а тому рішення не ухвалили.
Нагадаємо, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на зимовій Олімпіаді-2026 за виступ у шоломі з фотографіями загиблих українських спортсменів.
У лютому спортсмен виступив із промовою у Верховній Раді, де закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету від України Сергія Бубку звання Героя України.
— У нас є декілька представників від України в МОК. Зараз я говорю про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. І, насправді, мені соромно, що він носить це звання. Людина системно знищує Україну.
Він торгує з окупантами. Він допускає російські прапори в організаціях, які очолює. Людина насправді підігрує Росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз часто надається посмертно, то це не допустимо, — заявив Гераскевич.
Нагадаємо, що у грудні 2025 року президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову.
Плавчиня Яна Клочкова зникла з інформаційного простору на початку повномасштабної війни. Спортсменка не висловилася про війну в Україні. За даними ЗМІ, вона проживає у Криму.