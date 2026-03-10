Верховна Рада на засіданні не підтримала запит до президента щодо позбавлення державних нагород та почесних звань колишнього голови Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки та олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Позбавлення Бубки та Клочкової звань та нагород

На голосування у залі парламенту запит № 5 до президента поставила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Зараз дивляться

За пропозицію народної депутатки Оксани Савчук свої голоси віддали лише 112 нардепів при мінімально необхідних для підтримки запиту 150 або ж для направлення президентові – 226 голосів.

Проти проголосувало п’ятеро нардепів, утримались — 7 депутатів, не голосували — 154.

Також парламентарі не проголосували попередню підтримку запиту від 43 депутатів до президента щодо відзначення орденом За заслуги скелетоніста-олімпійця Владислава Гераскевича за самовідданість у вшануванні пам’яті загиблих українських спортсменів та принципову патріотичну позицію на міжнародній арені. Попередній запит підтримали 66 голосами, а тому рішення не ухвалили.

Нагадаємо, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на зимовій Олімпіаді-2026 за виступ у шоломі з фотографіями загиблих українських спортсменів.

У лютому спортсмен виступив із промовою у Верховній Раді, де закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету від України Сергія Бубку звання Героя України.

— У нас є декілька представників від України в МОК. Зараз я говорю про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. І, насправді, мені соромно, що він носить це звання. Людина системно знищує Україну. Він торгує з окупантами. Він допускає російські прапори в організаціях, які очолює. Людина насправді підігрує Росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз часто надається посмертно, то це не допустимо, — заявив Гераскевич.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову.

Плавчиня Яна Клочкова зникла з інформаційного простору на початку повномасштабної війни. Спортсменка не висловилася про війну в Україні. За даними ЗМІ, вона проживає у Криму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.