На Паралімійських іграх-2026 німкеня Лінн Казмаєр разом зі своїм гідом Флоріаном Бауманом відмовились зробити спільну фотографію з росіянами.

На Паралімпіаді-2026 лижниця з Німеччини відмовила росіянам у фото

Під час Паралімпійських ігор свою громадянську позицію продемонструвала німкеня Лінн Казмаєр, яка виборола срібну медаль у спринтерській гонці для спортсменок із порушенням зору.

Німкеня Лінн Казмаєр та Флоріан Бауман відмовилися від фінального селфі з російською лижницею. Йдеться про спортсменку РФ Анастасію Багіянову, яка здобула “золото” на Паралімпіаді-2026.

До того ж, під час виконання гімну РФ німці відвернулися. Вони не зняли шапки та на загальному фото трималися подалі від росіян.

Варто зазначити, що Німеччина бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади через допуск росіян до змагань зі своєю символікою.

Нагадаємо, що напередодні відкриття Паралімпіади Україна та представники Євросоюзу оголосили бойкот офіційним заходам змагань через допуск атлетів із Росії та Білорусі до них під національними прапорами.

Посадовці називають це рішення неприйнятним і закликають країни вільного світу не відвідувати церемонію відкриття, щоб не легітимізувати символіку держав-агресорів.

Також Національний паралімпійський комітет України заявив про безпрецедентний тиск з боку керівництва Міжнародного паралімпійського комітету, що проявляється у забороні на використання української символіки та обмеженні діяльності команди.

У заяві наголошується на тривожній лояльності представників МПК до російських та білоруських організацій під час проведення Ігор у Мілані-Кортіні.

Сьогодні, 11 березня, проходять змагання вже п’ятого змагального дня на Паралімпіаді-2026.

