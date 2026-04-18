Польща не допустить спортсменів РФ і Білорусі до ЧЄ-2027 зі стрибків у воду
Польща не дозволить спортсменам із Росії та Білорусі виступити на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду у 2027 році, навіть попри рішення міжнародної федерації про їх повернення до змагань.
Про це заявили в Польській федерації плавання, повідомляє Польське радіо.
Президент федерації Отилія Єнджейчак підтвердила, що Польща не допустить спортсменів із РФ і Білорусі до участі у чемпіонаті Європи.
За її словами, про цю позицію вже поінформували керівництво європейської федерації водних видів спорту.
— Якщо, звичайно, не зміниться воєнна ситуація, ми не дозволимо змагатися учасникам з Росії та Білорусі, — заявила вона.
Йдеться про принципову позицію країни-організатора, яка суперечить рішенню міжнародної федерації.
У федерації наголосили, що участь спортсменів із країн-агресорів є неприпустимою, поки триває війна проти України.
— Ми вважаємо, що доки триває збройна агресія Росії, її представники та представники Білорусі не повинні брати участі в міжнародних змаганнях під своїми прапорами, — заявили у федерації.
Водночас у Польщі визнають, що більшість інших країн не поділяють такої позиції.
Попри незгоду з рішенням міжнародної федерації, Польща не планує бойкотувати інші турніри.
У федерації пояснили, що не хочуть шкодити власним спортсменам і обмежувати їх участь у міжнародних стартах.
— Ми не можемо руйнувати кар’єру наших спортсменів, — зазначила Єнджейчак.
Подібну позицію Польща вже демонструвала раніше.
Зокрема, під час чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Любліні російських і білоруських спортсменів не допустили до участі.
Тоді організатори посилалися на безпекові ризики, можливі протести та суспільну напругу.
Раніше World Aquatics зняла частину обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі у водних видах спорту.
Це означає, що вони можуть змагатися під національними прапорами за умови проходження антидопінгових перевірок і перевірки їхньої доброчесності.
До цього, з 2023 року, представники цих країн виступали лише у нейтральному статусі без прапора і гімну.