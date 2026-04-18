Польща не дозволить спортсменам із Росії та Білорусі виступити на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду у 2027 році, навіть попри рішення міжнародної федерації про їх повернення до змагань.

Про це заявили в Польській федерації плавання, повідомляє Польське радіо.

Росіяни не змагатимуться в Польщі: що відомо

Президент федерації Отилія Єнджейчак підтвердила, що Польща не допустить спортсменів із РФ і Білорусі до участі у чемпіонаті Європи.

Зараз дивляться

За її словами, про цю позицію вже поінформували керівництво європейської федерації водних видів спорту.

— Якщо, звичайно, не зміниться воєнна ситуація, ми не дозволимо змагатися учасникам з Росії та Білорусі, — заявила вона.

Йдеться про принципову позицію країни-організатора, яка суперечить рішенню міжнародної федерації.

У федерації наголосили, що участь спортсменів із країн-агресорів є неприпустимою, поки триває війна проти України.

— Ми вважаємо, що доки триває збройна агресія Росії, її представники та представники Білорусі не повинні брати участі в міжнародних змаганнях під своїми прапорами, — заявили у федерації.

Водночас у Польщі визнають, що більшість інших країн не поділяють такої позиції.

Попри незгоду з рішенням міжнародної федерації, Польща не планує бойкотувати інші турніри.

У федерації пояснили, що не хочуть шкодити власним спортсменам і обмежувати їх участь у міжнародних стартах.

— Ми не можемо руйнувати кар’єру наших спортсменів, — зазначила Єнджейчак.

Подібну позицію Польща вже демонструвала раніше.

Зокрема, під час чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Любліні російських і білоруських спортсменів не допустили до участі.

Тоді організатори посилалися на безпекові ризики, можливі протести та суспільну напругу.

Раніше World Aquatics зняла частину обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі у водних видах спорту.

Це означає, що вони можуть змагатися під національними прапорами за умови проходження антидопінгових перевірок і перевірки їхньої доброчесності.

До цього, з 2023 року, представники цих країн виступали лише у нейтральному статусі без прапора і гімну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.