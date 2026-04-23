Норвежская федерация плавания (NSF) присоединилась к Польше, заявив, что не будет проводить международные соревнования до тех пор, пока спортсменам из России и Беларуси будет разрешено участвовать в них с национальной символикой.

Об этом сообщают TVP World и BBC.

Норвегия бойкотирует турниры с участием россиян

На прошлой неделе Всемирная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отменила ограничения по нейтралитету, позволив пловцам из этих двух стран выступать под своими флагами.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году спортсмены из этих двух стран могли участвовать в соревнованиях только как «нейтральные» участники.

– Наша позиция четкая. Мы не будем проводить никаких чемпионатов, пока российские и белорусские спортсмены среди взрослых и юниоров будут иметь полный доступ, право на участие и смогут использовать свои флаги и национальные гимны, – заявил президент NSF Като Братбакк в комментарии Reuters.

Он добавил, что представители федерации планируют встретиться с коллегами из стран Северной Европы на следующей неделе, где надеются, что их позиция создаст импульс против решения, принятого World Aquatics.

Норвегия никогда не принимала чемпионаты мира по водным видам спорта, а в последний раз была соорганизатором чемпионата Европы по водным видам спорта в 1985 году.

Шаг World Aquatics стал следствием решения Международного паралимпийского комитета, который допустил российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами на недавних Играх в Милане-Кортине.

Напомним, на прошлой неделе Польская ассоциация плавания объявила, что спортсмены из РФ и Беларуси не смогут принять участие в чемпионате Европы по прыжкам в воду в следующем году.

