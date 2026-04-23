Норвезька федерація плавання (NSF) долучилася до Польщі, заявивши, що не проводитиме міжнародні змагання, доки спортсменам із Росії та Білорусі дозволятимуть брати у них участь із національною символікою.

Про це повідомляють TVP World та BBC.

Норвегія бойкотує турніри з росіянами

Минулого тижня Всесвітня федерація водних видів спорту (World Aquatics) скасувала обмеження щодо нейтралітету, дозволивши плавцям з цих двох країн виступати під своїми прапорами.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році спортсмени з цих двох країн могли брати участь у змаганнях лише як “нейтральні” учасники.

– Наша позиція чітка. Ми не будемо проводити жодних чемпіонатів, доки російські та білоруські спортсмени серед дорослих та юніорів матимуть повний доступ, право на участь та зможуть використовувати свої прапори та національні гімни, – заявив президент NSF Като Братбакк в коментарі Reuters.

Він додав, що представники федерації планують зустрітися з колегами з країн Північної Європи наступного тижня, де сподіваються, що їхня позиція створить імпульс проти рішення, ухваленого World Aquatics.

Норвегія ніколи не приймала чемпіонати світу з водних видів спорту, а востаннє була співорганізатором чемпіонату Європи з водних видів спорту в 1985 році.

Крок World Aquatics став наслідком рішення Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських і білоруських спортсменів під їхніми національними прапорами на нещодавніх Іграх у Мілані-Кортіні.

Нагадаємо, минулого тижня Польська асоціація плавання оголосила, що спортсмени з РФ та Білорусі не зможуть брати участь у чемпіонаті Європи з стрибків у воду наступного року.

Пов'язані теми:

