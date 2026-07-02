Оляновская побила мировой рекорд в спортивной ходьбе, который держался 36 лет
- Людмила Оляновская установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции одна миля с результатом 6:10.09.
- Украинка превзошла предыдущий мировой рекорд литовки Сади Эйдиките на 6,63 секунды.
Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская обновила мировой рекорд на дистанции в одну милю в соревнованиях по спортивной ходьбе.
Это произошло на турнире в рамках австрийского этапа Континентального тура категории Silver.
Оляновская побила мировой рекорд
До старта в Австрии украинка уже была обладательницей мирового рекорда в спортивной ходьбе на 5000 метров. Этот результат легкоатлетка установила в феврале 2026 года.
В Австрии Оляновская приняла участие в соревнованиях на дистанции в одну милю.
Победу на турнире 33-летняя украинка одержала с результатом 6:10,09 минуты. Это время позволило Оляновской превзойти предыдущее мировое достижение сразу на 6,63 секунды.
Предыдущий лучший результат на дистанции в одну милю принадлежал литовской легкоатлетке Саде Эйдиките, которая установила его на соревнованиях в Каунасе с результатом 6:16,72 минуты.
Напомним, в феврале на чемпионате Украины в помещении Людмила Оляновская установила мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров. Она преодолела дистанцию за 19:53 минуты.