Оляновська побила світовий рекорд у спортивній ходьбі, який тримався 36 років
- Людмила Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції одна миля з часом 6:10.09.
- Українка перевершила попереднє світове досягнення литовки Саді Ейдікіте на 6,63 секунди.
Українська легкоатлетка Людмила Оляновська оновила світовий рекорд на дистанції в одну милю у змаганнях зі спортивної ходьби.
Це сталося на турнірі в межах австрійського етапу Континентального туру категорії Silver.
Оляновська побила світовий рекорд
До старту в Австрії українка вже володіла світовим рекордом у ходьбі на 5000 метрів. Цей результат легкоатлетка встановила в лютому 2026 року.
В Австрії Оляновська взяла участь в змаганнях на дистанції в одну милю.
Перемогу на турнірі 33-річна українка здобула з результатом 6:10.09 хвилини. Цей час дозволив Оляновській перевершити попереднє світове досягнення одразу на 6.63 секунди.
Попередній найкращий показник на дистанції в одну милю належав литовській легкоатлетці Саді Ейдікіте, яка встановила його на змаганнях в Каунасі із часом 6:16.72 хвилини.
Нагадаємо, у лютому на чемпіонаті України у приміщенні Людмила Оляновська встановила світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів. Вона подолала дистанцію за 19:53 хвилини.