Українська легкоатлетка Людмила Оляновська оновила світовий рекорд на дистанції в одну милю у змаганнях зі спортивної ходьби.

Це сталося на турнірі в межах австрійського етапу Континентального туру категорії Silver.

Оляновська побила світовий рекорд

До старту в Австрії українка вже володіла світовим рекордом у ходьбі на 5000 метрів. Цей результат легкоатлетка встановила в лютому 2026 року.

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В Австрії Оляновська взяла участь в змаганнях на дистанції в одну милю.

Перемогу на турнірі 33-річна українка здобула з результатом 6:10.09 хвилини. Цей час дозволив Оляновській перевершити попереднє світове досягнення одразу на 6.63 секунди.

Попередній найкращий показник на дистанції в одну милю належав литовській легкоатлетці Саді Ейдікіте, яка встановила його на змаганнях в Каунасі із часом 6:16.72 хвилини.

Нагадаємо, у лютому на чемпіонаті України у приміщенні Людмила Оляновська встановила світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів. Вона подолала дистанцію за 19:53 хвилини.

Джерело : Суспільне

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