Формула-1 включила Малайзию в календарь на 2026 год. Со 2 по 4 октября на автодроме Сепанг состоится Гран-при Бахрейна. Это также первое возвращение Формулы-1 в Малайзию с 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.

Гран-при Бахрейна перенесли в Малайзию

Отмечается, что проведение Гран-при Бахрейна в Малайзии было согласовано Формулой-1, FIA, правительствами Бахрейна и Малайзии.

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Окончательно его должен утвердить Всемирный совет по автоспорту (WMSC).

На данный момент остальная часть календаря на 2026 год остается без изменений.

– Мы рады подтвердить, что Малайзия примет Гран-при Бахрейна в 2026 году. В очередной раз этот вид спорта продемонстрировал свою способность адаптироваться, находить решения и достигать поставленных целей, создав захватывающий момент для всех поклонников Формулы-1, – заявил Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы-1.

Изначально календарь Формулы-1 на 2026 год предусматривал четыре этапа на Ближнем Востоке, но эти планы сорвала американо-израильская война против Ирана, которая дестабилизировала весь регион.

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии сначала были отменены, что привело к пятинедельному перерыву в апреле.

Международный автодром Сепанг дебютировал как трасса Формулы-1 в 1999 году. Ее также называют одной из самых сложных трасс королевских автогонок.

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