Формула-1 додала Малайзію до календаря 2026 року. З 2 до 4 жовтня на автодромі Сепанг відбудеться Гран-прі Бахрейну. Це також перше повернення Формули-1 до Малайзії з 2017 року.

Про це повідомила пресслужба Формули-1.

Гран-прі Бахрейну перенесли до Малайзії

Зазначається, що проведення Гран-прі Бахрейну в Малайзії було узгоджено Формулою-1, FIA, урядами Бахрейну та Малайзії.

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Остаточно його має затвердити ще Всесвітньою радою з автоспорту (WMSC).

Станом на зараз, решта календаря на 2026 рік залишається без змін.

– Ми раді підтвердити, що Малайзія прийматиме Гран-прі Бахрейну у 2026 році. Вкотре цей вид спорту продемонстрував свою здатність адаптуватися, знаходити рішення та досягати поставлених цілей, створивши захопливий момент для всіх прихильників Формули-1, – заявив Стефано Доменікалі, президент і гендиректор Формули-1.

Спочатку календар Формули-1 на 2026 рік передбачав чотири етапи на Близькому Сході, але його плани зірвала американо-ізраїльська війна проти Ірану, яка дестабілізувала весь регіон.

Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії спочатку було скасовано, що спричинило п’ятитижневу перерву у квітні.

Міжнародний автодром Сепанг дебютував як траса Формули-1 у 1999 році. Її називають також однією з найскладніших трас королівських автоперегонів.

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