Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что юношеская сборная России (U20) не примет участие в чемпионате мира, который начнется в декабре.

Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в Канаде, правительство которой заявило, что не выдаст визы российским спортсменам.

России не будет на молодежном ЧМ по хоккею

Совет IIHF принял это решение после официального заявления Канады, которая также уточнила, что игроки, уже имеющие визы, все равно не смогут выступить на турнире, в том числе в качестве “нейтральных”.

Сейчас смотрят

Международная федерация хоккея рассматривала альтернативные варианты проведения соревнований, но, проанализировав ситуацию, решила не переносить турнир в другую страну.

– В связи с позицией и ограничениями, официально озвученными правительством Канады, юношеская сборная России не сможет принять участие в юношеском чемпионате мира 2027 года, – говорится в заявлении.

Таким образом, юношеский чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире в провинции Альберта (Канада).

Все участвующие национальные федерации проинформированы о принятом решении.

Отмечается, что обновленное расписание соревнований для юношеского чемпионата мира и чемпионата мира U20 в дивизионе 1А будет опубликовано в ближайшее время.

IIHF отстранила сборные России и Беларуси в 2022 году, однако в октябре 2026 года CAS удовлетворил апелляцию РФ и обязал допустить её команды к ЧМ сезона-2026/27 (в частности, U20 и U18).

Решение CAS вызвало бойкот: спонсоры пригрозили расторжением контрактов, правительство Германии заявило о невозможности проведения взрослого ЧМ-2027, а семь национальных федераций во главе с немецкой отказались подписывать обновленный календарь юниорского ЧМ U20.

Во исполнение решения CAS IIHF начала процедуру возобновления участия России в юношеском чемпионате мира. Россия должна была занять десятое место в рейтинге и заменить Норвегию в элитном дивизионе. Норвежская сборная, в свою очередь, должна была перейти в Дивизион I, группу А.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.