Усик очолив оновлений рейтинг P4P від The Ring
- Олександр Усик піднявся на перше місце рейтингу P4P після завершення кар’єри Теренса Кроуфорда, який раніше очолював список.
- У десятці рейтингу The Ring відбулися зміни, а дебютантом списку став чемпіон мінімальної ваги Оскар Коллазо.
Журнал The Ring представив свіжу версію рейтингу найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії (P4P).
Оновлені рейтинги опубліковані на сайті The Ring.
Усик –лідер рейтингу P4P від The Ring
Після того, як непереможний американський боксер Теренс Кроуфорд завершив кар’єру, новим лідером рейтингу став українець Олександр Усик. Інші боксери також піднялися на одну позицію.
Вперше до рейтингу потрапив 28-річний пуерториканець Оскар Коллазо, який володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у мінімальній вазі. Він посів десяте місце.
Рейтинг P4P від The Ring
- (2). Олександр Усик;
- (3). Наоя Іноуе;
- (4). Джессі Родрігес;
- (5). Дмитро Бівол;
- (6). Артур Бетербієв;
- (7). Дзунто Накатані;
- (8). Шакур Стівенсон;
- (9). Давід Бенавідес;
- (10). Девін Хейні;
- Оскар Колласо.
Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.
У листопаді Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що Усик відмовився від чемпіонського поясу. Це означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.