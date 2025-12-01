Обладатель чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что в следующем году хотел бы провести бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Усик хочет драться с Уайлдером

– Я продолжаю биться. В следующем году я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Для меня, я думаю, это интересно. Почему Уайлдер? Этот парень – чемпион мира, очень известный парень, сильный парень. Он является одним из самых выдающихся супертяжеловесов последних 10 лет, – сказал он.

Усик отметил, что эта информация является эксклюзивной. Он добавил, что во время разговора со своей командой назвал кандидатуру Деонтея Уайлдера своим первым вариантом для проведения боя.

Украинский боксер добавил, что сейчас не говорит, кто является вторым вариантом, в случае, если не получится договориться о бое с Уайлдером. Он подчеркнул: Сейчас у меня есть только один человек — это Деонтей.

В ноябре Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что Усик отказался от чемпионского пояса. Отказ от титула означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

