Авторитетний журнал The Ring опублікував список найбажаніших боксерських поєдинків у 2026 році.

Список із десяти боїв оприлюднено на сайті видання.

10 найбажаніших боїв 2026 року

Видання назвало свою версію десяти найбільш бажаних боїв, які фанати хотіли б побачити у 2026 році.

Список не містить рейтингу зацікавленості, а поданий у порядку вагової категорії.

Серед найбільш бажаних боїв 2026 року є об’єднавчий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Фабіо Вордлі. Крім того, у списку “поєдинків мрії” вказано бій британців Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Олександр Усик – Фабіо Вордлі (надважка вага);

Тайсон Ф’юрі – Ентоні Джошуа (надважка вага);

Джей Опетая – Хільберто Рамірес (важка вага);

Дмитро Бівол – Давід Бенавідес (напівважка вага);

Хамза Шіраз – Дієго Пачеко (друга середня вага);

Джарон Енніс – Вірджіл Ортіс (перша середня вага);

Конор Бенн – Раян Гарсія (напівсередня вага);

Лорен Прайс – Мікаели Маєр (напівсередня вага);

Керолайн Дюбуа – Еліф Нур Турхан (легка вага);

Наоя Іноуе – Дзунто Накатані (напівлегка вага).

Нагадаємо, 19 липня 2025 року на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

У листопаді Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що Усик відмовився від чемпіонського поясу. Це означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.