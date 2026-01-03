The Ring назвав десять найбажаніших боксерських боїв 2026 року
- Журнал The Ring опублікував список десяти найбажаніших боїв 2026 року для фанатів боксу.
- У списку об'єднавчий поєдинок Олександра Усика проти Фабіо Вордлі та бій Ф'юрі – Джошуа.
- Список поданий за ваговими категоріями, без рейтингу популярності.
Авторитетний журнал The Ring опублікував список найбажаніших боксерських поєдинків у 2026 році.
Список із десяти боїв оприлюднено на сайті видання.
10 найбажаніших боїв 2026 року
Видання назвало свою версію десяти найбільш бажаних боїв, які фанати хотіли б побачити у 2026 році.
Список не містить рейтингу зацікавленості, а поданий у порядку вагової категорії.
Серед найбільш бажаних боїв 2026 року є об’єднавчий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Фабіо Вордлі. Крім того, у списку “поєдинків мрії” вказано бій британців Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.
- Олександр Усик – Фабіо Вордлі (надважка вага);
- Тайсон Ф’юрі – Ентоні Джошуа (надважка вага);
- Джей Опетая – Хільберто Рамірес (важка вага);
- Дмитро Бівол – Давід Бенавідес (напівважка вага);
- Хамза Шіраз – Дієго Пачеко (друга середня вага);
- Джарон Енніс – Вірджіл Ортіс (перша середня вага);
- Конор Бенн – Раян Гарсія (напівсередня вага);
- Лорен Прайс – Мікаели Маєр (напівсередня вага);
- Керолайн Дюбуа – Еліф Нур Турхан (легка вага);
- Наоя Іноуе – Дзунто Накатані (напівлегка вага).
Нагадаємо, 19 липня 2025 року на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.
У листопаді Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що Усик відмовився від чемпіонського поясу. Це означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.