Британський боксер-професіонал, колишній чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями IBF, WBA Super, IBO і WBO Ентоні Джошуа зустрівся з українськими військовими.

Про це повідомляє Boxing King Media, опублікувавши відповідний відеозапис.

На кадрах можна побачити, як Ентоні Джошуа зустрівся з українськими військовими та потиснув їм руки.

Водночас Олександр Усик показав Ентоні Джошуа меморіал у Києві на Майдані Незалежності, який присвячений українським захисникам, загиблим внаслідок повномасштабної війни Росії.

20 березня стало відомо, що чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик приїхав разом із колишнім чемпіоном світу з боксу Ентоні Джошуа до Києва.

За словами українського спортсмена, він вже встиг провести британському боксеру екскурсію столицею та пригостити його традиційними стравами.

Крім цього, Олександр Усик розповідав Ентоні Джошуа про українську культуру.

Читайте також
Українець Олег Дорощук здобув історичне “золото” ЧС зі стрибків у висоту
Олег Дорощук став чемпіоном світу зі стрибків у висоту: історичне золото у Торуні

