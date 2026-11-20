18-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко рассказала, что ей предлагали представлять Соединенные Штаты на международной арене, но она отказалась.

Об этом она сообщила в комментарии для Радио Свобода.

Макогоненко отказалась от выступлений за США

По словам Макогоненко, ей предлагали сменить спортивное гражданство и выступать за США. Однако спортсменка отклонила предложение, поскольку хочет оставаться верной Украине и своим принципам.

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– Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну и хочу так же выступать с нашим флагом. Война очень мотивирует меня выступать, мотивирует боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях, чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. И я с гордостью представляю нашу Украину, – сказала она.

Макогоненко добавила, что война сильно мотивирует ее выходить на ринг и представлять Украину на международных соревнованиях.

По ее словам, она хочет, чтобы украинский гимн звучал на весь мир, а флаг поднимался над пьедесталом, и все видели, какая сильная наша страна и ее люди. Спортсменка подчеркнула, что с гордостью выступает за Украину.

США были не единственной страной, которая хотела видеть украинку в своей сборной. Ранее Кира рассказывала, что ей предлагали выступать и за Австралию. В обмен обещали финансовую поддержку и жилье.

– Есть предложения, чтобы я боксировала за другую страну – будут и деньги, и квартиры, и все остальное, но при условии, что я буду выступать за их страну. Но я от этого отказываюсь, потому что у меня есть принцип – боксировать за свою страну, за Украину, и представлять ее на международном ринге. Предложения бывают разные. И Австралия, и США – предложений много. Но ни за какие деньги. Сколько бы ни предлагали – никогда. Я за Украину, – подчеркнула она.

Напомним, в конце октября Макогоненко стала чемпионкой мира 2026 года в весовой категории до 57 кг на ЧМ по боксу среди спортсменов до 19 лет, который прошел в черногорском городе Будва. В финале она победила соперницу из Китая Сируй Ян.

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