Бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо признался, что переживает за вторую игру сине-желтых против Азербайджана в отборе на ЧМ-2026.

Своими ожиданиями от Азербайджан – Украина специалист поделился в комментарии изданию FootBoom.

Азербайджан – Украина: прогноз Сабо

Сабо отметил, что после того как Азербайджан в стартовом матче отбора проиграл Исландии с разгромным счетом 0:5, многие начали считать, что у сборной Украины победа уже в кармане.

В то же время он признался, что имеет какое-то нехорошее предчувствие относительно предстоящего матча и подчеркнул, что он точно не будет простым.

– Азербайджан сменил главного тренера – возможно, игроки просто “плавили” предыдущего наставника. Если это так, то после ухода Фернанду Сантуша атмосфера в команде может измениться в лучшую сторону. Кроме того, Азербайджан играет дома, а поддержка болельщиков всегда способна вдохновить на смелую игру, – сказал он.

Сабо добавил, что не следует забывать, что сине-желтые провели тяжелый матч с Францией и потратили много сил. Плюс следует учитывать долгий перелет в Баку.

– Мой прогноз? Переживаю за эту игру. Возможен любой результат. Не исключаю ничью, но надеюсь, что ребята не подведут и все же выиграют, хотя бы минимально 2:1, – отметил Сабо.

Напомним, в стартовом матче квалификации сборная Украины уступила Франции во Вроцлаве со счетом 0:2.

