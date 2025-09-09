Колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо зізнався, що переживає за другу гру синьо-жовтих проти Азербайджану у відборі на ЧС-2026.

Своїми очікування від Азербайджан – Україна фахівець поділився у коментарі виданню FootBoom.

Азербайджан – Україна: прогноз Сабо

Сабо зазначив, що після того, як Азербайджан у стартовому матчі відбору програв Ісландії з розгромним рахунком 0:5, багато хто почав вважати, що у збірної України перемога вже в кишені.

Водночас він зізнався, що має якесь недобре передчуття щодо майбутнього матчу й наголосив, що він точно не буде простим.

– Азербайджан змінив головного тренера – можливо, гравці просто “плавили” попереднього наставника. Якщо це так, то після відходу Фернанду Сантуша атмосфера в команді може змінитися в кращу сторону. Крім того, Азербайджан грає вдома, а підтримка вболівальників завжди здатна надихнути на сміливу гру, – сказав він.

Сабо додав, що не слід забувати, що синьо-жовті провели важкий матч із Францією та витратили багато сил. Плюс слід враховувати довгий переліт до Баку.

– Мій прогноз? Переживаю за цю гру. Можливий будь-який результат. Не виключаю нічию, але сподіваюся, що хлопці не підведуть і все ж виграють, хоча б мінімально 2:1, – зазначив Сабо.

Нагадаємо, у стартовому матчі кваліфікації збірна України поступилася Франції у Вроцлаві з рахунком 0:2.

