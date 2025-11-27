Киевское Динамо уступило кипрской Омонии в матче четвертого тура Лиги конференций УЕФА.

Матч Омония – Динамо Киев на стадионе ГСП в Никосии завершился поражением подопечных Александра Шовковского со счетом 0:2.

Омония – Динамо Киев: как прошел матч

Обзор матча ожидайте позже…

Омония – Динамо Киев – 2:0

Голы: Семедо, 34 (пен.) Неофиту, 59

Таким образом, после четырех сыгранных матчей у Динамо только три очка за два тура до завершения основного этапа Лиги конференций. Бело-синие в стартовых двух турах уступили английскому Кристал Пэлас и турецкому Самсунспору.

Единственную победу на основном этапе Динамо одержало в третьем туре, когда разгромило боснийский клуб Зриньски со счетом 6:0.

