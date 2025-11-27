Шахтер обыграл Шемрок Роверс и одержал третью победу в Лиге конференций
Донецкий Шахтер победил ирландский Шемрок Роверс в матче четвертого тура Лиги конференций УЕФА.
Матч Шемрок Роверс – Шахтер состоялся на стадионе Талла в Дублине и завершился победой горняков со счетом 2:1.
Шемрок Роверс – Шахтер: как прошел матч
Горняки вышли вперед на 23-й минуте после великолепной комбинации, решающую точку в которой поставил Кауан Элиас. выездном матче вышли вперед на 23-й минуте.
Горняки удвоили свое преимущество на 77-й минуте, когда Егор Назарина прямым ударом со штрафного попал в ворота Шемрок Роверс.
Еще через три минуты горняки довели счет до разгромного, но второй мяч Кауана Элиаса арбитр отменил после просмотра видеоповтора из-за офсайда.
Зато за три минуты до конца основного времени ирландской команде удалось сократить отставание благодаря голу от Коннора Молли.
Шемрок Роверс – Шахтер – 2:1
Голы: Молли, 87 – Кауан Элиас, 23 Назарина, 77
Для Шахтера это уже третья победа в текущем розыгрыше Лиги конференций после того, как команда обыграла шотландский Абердин и исландский Брейдаблик.
Единственное поражение горняки неожиданно потерпели от польской Легии во втором туре со счетом 1:2.
Благодаря победе Шахтер поднялся в восьмерку лучших команд турнира за два тура до завершения основного этапа. Следующую игру украинская команда проведет против мальтийского Хамрун Спартанс 11 ноября.