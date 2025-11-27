Донецкий Шахтер победил ирландский Шемрок Роверс в матче четвертого тура Лиги конференций УЕФА.

Матч Шемрок Роверс – Шахтер состоялся на стадионе Талла в Дублине и завершился победой горняков со счетом 2:1.

Шемрок Роверс – Шахтер: как прошел матч

Горняки вышли вперед на 23-й минуте после великолепной комбинации, решающую точку в которой поставил Кауан Элиас. выездном матче вышли вперед на 23-й минуте.

Горняки удвоили свое преимущество на 77-й минуте, когда Егор Назарина прямым ударом со штрафного попал в ворота Шемрок Роверс.

Еще через три минуты горняки довели счет до разгромного, но второй мяч Кауана Элиаса арбитр отменил после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Зато за три минуты до конца основного времени ирландской команде удалось сократить отставание благодаря голу от Коннора Молли.

Шемрок Роверс – Шахтер – 2:1

Голы: Молли, 87 – Кауан Элиас, 23 Назарина, 77

Для Шахтера это уже третья победа в текущем розыгрыше Лиги конференций после того, как команда обыграла шотландский Абердин и исландский Брейдаблик.

Единственное поражение горняки неожиданно потерпели от польской Легии во втором туре со счетом 1:2.

Благодаря победе Шахтер поднялся в восьмерку лучших команд турнира за два тура до завершения основного этапа. Следующую игру украинская команда проведет против мальтийского Хамрун Спартанс 11 ноября.

