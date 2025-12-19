Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран назвал два худших матча горняков под его руководством с тех пор, как возглавил команду летом 2025 года.

Об этом он сказал после матча шестого тура Лиги конференций во время общения с журналисткой Megogo.

Туран назвал худшие матчи Шахтера

– Игры, которыми я действительно недоволен – против ЛНЗ и Металлиста 1925. Подчеркну, что у нас перед этими поединками были очень напряженные ночи, тогда Львов сильно обстреливали и большинство игроков плохо спали. Но опять же, это не оправдание. Из большого количества матчей мы смогли извлечь ценные уроки, поэтому мне все нравится, – сказал Туран.

В пятом туре украинской Премьер-лиги Шахтер потерял очки в матче с Металлистом 1925, сыграв вничью 1:1. А в матче восьмого тура горняки сенсационно разгромно уступили ЛНЗ со счетом 1:4.

На зимний перерыв в чемпионате подопечные Арды Турана ушли, находясь на второй строчке таблицы УПЛ. Команда набрала 35 очков, как и ЛНЗ, но уступает оппонентам по дополнительным показателям.

Напомним, в шестом туре Лиги конференций Шахтер сыграл вничью с хорватской Риекой и финишировал на шестой строчке основного этапа, выйдя в 1/8 финала турнира.

