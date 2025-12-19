Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав два найгірші матчі гірників під його керівництвом, відколи від очолив команду влітку 2025 року.

Про це він сказав після матчу шостого туру Ліги конференцій під час спілкування з журналісткою Megogo.

Туран назвав найгірші матчі Шахтаря

– Ігри, якими я дійсно незадоволений – проти ЛНЗ та Металіста 1925. Наголошу, що у нас перед тими поєдинками були дуже напружені ночі, тоді Львів сильно обстрілювали і більшість гравців погано спала. Але знову ж таки, це не виправдання. З великої кількості матчів ми змогли взяти цінні уроки, тому мені все подобається, – сказав Туран.

У п’ятому турі української Прем’єр-ліги Шахтар втратив очки у матчі з Металістом 1925, зігравши внічию 1:1. А в матчі восьмого туру гірники сенсаційно розгромно поступилися ЛНЗ з рахунком 1:4.

Зараз дивляться

На зимову перерву у чемпіонаті підопічні Арди Турана пішли, перебуваючи на другій сходинці таблиці УПЛ. Команда набрала 35 очок, як і ЛНЗ, але поступається опонентам за додатковими показниками.

Нагадаємо, у шостому турі Ліги конференцій Шахтар зіграв внічию з хорватською Рієкою та фінішував на шостій сходинці основного етапу, вийшовши до 1/8 фіналу турніру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.