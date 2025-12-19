С кем может сыграть Шахтер в 1/8 финала Лиги конференций: потенциальные соперники
Основной этап Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26 завершился 18 декабря, когда был сыгран шестой тур.
По его итогам, восемь команд, финишировавших первыми, вышли в 1/8 финала. Донецкий Шахтер финишировал шестым, несмотря на ничью в последнем туре с хорватской Риекой.
С кем сыграет Шахтер в 1/8 Лиги конференций
Соперником Шахтера в матче за выход в 1/4 финала Лиги конференций станет одна из команд, занявших места с девятого по 24-е и сыграет еще один раунд.
Финальная турнирная таблица уже определила, что соперником Шахтера в 1/8 финала станет один из четырех клубов:
- финский КуПС;
- северномакедонский Шкендия;
- польский Лех;
- турецкий Самсунспор.
Среди этих клубов самую высокую позицию в таблице, 11-ю, занял Лех, который по дополнительным показателям опередил Самсунспор. КуПС и Шкендия финишировали на 21-й и 22-й строчках соответственно.
Жеребьевка плей-офф Лиги конференций состоится 16 января 2026 года. Четверка команд в случае победы в стыковом плей-офф будет играть против Шахтера или испанского Райо Вальекано.
Напомним, другой украинский клуб киевское Динамо еще после пятого тура потеряло шансы на выход в плей-офф, в то же время в последнем туре бело-синие уверенно обыграли армянский Ноа.