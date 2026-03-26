Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о кадровых потерях сине-желтых перед матчем против Швеции в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

В интервью изданию Blik он также отметил, что его беспокоит несогласованность действий команды.

Сабо о матче Украина – Швеция

По мнению Сабо, несмотря на травмированных и дисквалифицированных игроков, Ребров все же собрал боевую команду.

– Радует, что Яремчук, похоже, все-таки сможет сыграть против Швеции. Хотя еще день-два назад смотрел новости, там говорили, что у него какая-то травма была. Однако есть и то, что лично меня беспокоит, а именно – несыгранность команды Реброва. Слишком мало времени было на подготовку, меньше недели, а в последний раз сборная играла еще в ноябре прошлого года, – отметил Сабо.

Он отметил, что среди травмированных игроков серьезной потерей является лишь Николай Матвиенко как ключевой защитник. Сабо добавил, что не знает, кого поставят в пару к Илье Забарному.

В то же время он считает, что у Александра Зинченко пик формы уже миновал, поэтому его отсутствие не является большой проблемой, как и отсутствие других игроков, которых можно заменить.

Сабо отметил, что сборная обычно играет с одним нападающим, поэтому отсутствие Артема Довбика не является критическим. Он добавил, что в атаке могут сыграть Владислав Ванат, Роман Яремчук или Матвей Пономаренко, но выразил сомнение, что последний получит шанс из-за молодости и недостатка опыта, несмотря на хорошую форму.

– И, конечно же, беспокоит то, что Малиновский дисквалифицирован. Он проводит очень хороший сезон. Смотрю матчи Дженоа в Серии А и могу сказать, что Руслан стал действительно ключевым игроком своей команды. В матче против Швеции будет не хватать Малиновского, очень не хватать, потому что такого мощного удара с левой, а он может же ударить чуть ли не с 30 метров, у нас больше ни у кого нет, – отметил он.

Что касается того, кто может заменить Руслана Малиновского, Сабо предположил, что это может быть Николай Шапаренко или Александр Пихаленок. В то же время он отметил, что оба не являются равноценной заменой.

Победитель этого матча сыграет в финале плей-офф отборочного турнира с победителем пары Польша – Албания. Этот матч пройдет параллельно в Варшаве.

